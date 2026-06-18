Γιάννης Κάρμης: Πέθανε ο πρώην νομικός εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού

Ο επί 38 χρόνια νομικός εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Κάρμης έφυγε από την ζωή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του “τριφυλλιού”.

Υπήρξε νομικός εκπρόσωπος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από το 1979 έως το 2017 έχοντας μεταξύ άλλων εκπροσωπήσει το Σύλλογο και στα ποδοσφαιρικά θεσμικά όργανα. “Η οικογένεια του Παναθηναϊκού αποχαιρετά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη έναν σπουδαίο άνθρωπο και διακεκριμένο νομικό”, αναφέρει η ανακοίνωση των “πρασίνων”.

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Το ύστατο χαίρε θα πουν φίλοι και συγγενείς στο κοιμητήριο Βούλας το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Ιουνίου.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Καλό ταξίδι Γιάννη Κάρμη,

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού αποχαιρετά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη έναν σπουδαίο άνθρωπο και διακεκριμένο νομικό, τον Γιάννη Κάρμη.

Ο Γιάννης Κάρμης υπήρξε νομικός εκπρόσωπος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για 38 ολόκληρα χρόνια, από το 1979 έως το 2017, έχοντας μεταξύ άλλων εκπροσωπήσει το Σύλλογο και στα θεσμικά όργανα. Η κηδεία του θα γίνει αύριο το μεσημέρι στη 1:30 στο κοιμητήριο Βούλας.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».