Αίγιο: Καταγγελία εις βάρος πρώην στρατιωτικού για ενδοοικογενειακή βία – “Έβλεπα σημάδια στο σώμα του ΑμεΑ παιδιού μου” λέει η μητέρα

Μία ακόμη σοβαρή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία καταγράφηκε στην Αίγιο εις βάρος ενός 8χρονου ΑμεΑ παιδιού καθώς η μητέρα του αναφέρει ότι ο 51χρονος πρώην σύζυγος της τραβούσε και χτυπούσε το παιδί της, ενώ το απειλούσε πως «θα του βγάλει τα έντερα για να τα φάει».

Σύμφωνα με το patrapress.gr, στο επίκεντρο της κακοποιητικής συμπεριφοράς 51χρονου με τον οποίο διατηρούσε σχέση, όπως καταγγέλει βρέθηκε – κυρίως – το παιδί της 8 ετών ΑμεΑ, η ίδια αλλά και η μητέρα της.

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Ο πρώην σύντροφός της, παρά τον χωρισμό τους, αρνείται πεισματικά να απομακρυνθεί από το σπίτι της. Η συμπεριφορά του έγινε άκρως επιθετική, όπως λέει η γυναίκα, από τη στιγμή που η μητέρα της σταμάτησε να τον στηρίζει οικονομικά, καθώς ο ίδιος παραμένει άνεργος εδώ και έξι χρόνια. Όσα αναφέρει η μητέρα για τη συμπεριφορά του 51χρονου πρώην στελέχους του Στρατού απέναντι στο παιδί της προκαλούν ανησυχία.

«Δεν μαλώνεις ένα παιδί κουνώντας το από τους ώμους και λέγοντάς του “θα σου βγάλω τα έντερα να τα φας”», ξεσπά η μητέρα, τονίζοντας ότι η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο όταν το σχολείο την ενημέρωσε πως το παιδί άρχισε να εμφανίζει σημάδια έντονης επιθετικότητας λόγω των όσων βίωνε στο σπίτι, γεγονός που κινητοποίησε και την Πρόνοια.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για το θύμα ήρθε προχθές, όταν μετά από έντονη ψυχολογική πίεση υπέστη κρίση πανικού. Στο σπίτι κλήθηκε περιπολικό της Αστυνομίας, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκε και το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Πάτρας. Η γυναίκα υπέβαλλε μήνυση κατά του 51χρονου και δηλώνοντας πως κινδυνεύει η ίδια και το παίδι της, ζήτησε και της χορηγήθηκε το Panic Button (κουμπί πανικού).

Ο 51χρονος υποστήριζε στην αστυνομία πως ο άνθρωπος που κακοποιεί το παιδί είναι η μητέρα και όχι εκείνος.

Η γυναίκα από το Αίγιο περιγράφει τον 51χρονο ως έναν «άκρως χειριστικό νάρκισσο που προσπαθεί πάντα να εμφανίζεται ως το θύμα. Δεν παραδέχεται ποτέ λάθη, δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη, για όλα ευθύνονται οι άλλοι. Έχει αναπτύξει μια εμμονική “μανία με τον πόλεμο”, μάλλον λόγω του στρατιωτικού του υπόβαθρου».

Σύμφωνα με την καταγγελία, όταν ο 51χρονος έμαθε ότι η γυναίκα θα απευθυνθεί στον Εισαγγελέα, την επισκέφθηκε στην επιχείρησή της, βρίζοντας και απειλώντας.

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Πλέον, μετά το τελευταίο επεισόδιο με το πρώην ζευγαρι να οδηγείται στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου, ο 51χρονoς έφυγε από την περιοχή με προορισμό την Αθήνα. «Ακόμα και την ώρα που έφευγε το βλέμμα του ήταν βλοσυρό. Οπώς όταν πήγαμε στην Αστυνομία», δηλώνει η γυναίκα.

Μέσα από τον προσωπικό της «Γολγοθά», η μητέρα στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα προς όλες τις γυναίκες που υφίστανται οποιαδήποτε μορφή βίας:

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«Καμία γυναίκα να μην κάνει πίσω. Δεν δεχόμαστε καμία βία, είτε σωματική είτε λεκτική. Να μας αφήσουν ήσυχες, ειδικά όταν υπάρχει παιδί. Είναι σημαντικό να υπάρχει ηρεμία και σεβασμός από τους άνδρες. Αυτό που βιώνουμε είναι πολύ άσχημο. Πρέπει να σέβονται την απόφασή μας όταν λέμε ότι θέλουμε να χωρίσουμε και να απομακρύνονται χωρίς περαιτέρω συνέπειες. Δεν είναι δυνατόν να ζητάμε βοήθεια για τα αυτονόητα».