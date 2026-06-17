Δράμα: Κηδεύτηκε στα Κουδούνια ο 50χρονος αστυνομικός που σκότωσε την πρώην σύζυγο του και αυτοκτόνησε
Νωρίτερα τελέστηκε και η κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης
Τελέστηκε σήμερα, Τετάρτη (17/06), η κηδεία του 50χρονου αστυνομικού από τη Δράμα, ο οποίος αφού σκότωσε την πρώην σύζυγο του έβαλε τέλος στη ζωή του. Η κηδεία έγινε στα Κουδούνια Δράμας, στον τόπο καταγωγής του, στις 17:30 το απόγευμα.
Στον Ιερό Ναό Αγίων Γεωργίου και Δικαίου Λαζάρου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία, όπου φίλοι και συγγενείς, βρέθηκαν στο κοιμητήριο προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα τελέστηκε και η κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης, η οποία δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της στη Δράμα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στη Δράμα. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κάτω Νευροκόπι, τόπο καταγωγής της 45χρονης, μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης.
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