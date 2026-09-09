Γιώργος Μαζωνάκης: Στην κλινική του Κολωνακίου αστυνομικοί και το «ελληνικό FBI» – Όλο το χρονικό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, σκορπίζοντας θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών έχουν μεταβεί στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε πάει ο τραγουδιστής πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο «Ελπίς».

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Στο σημείο βρίσκονται και στελέχη της υπηρεσίας που είναι ευρύτερα γνωστή ως «ελληνικό FBI», προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να αποσαφηνίσουν πλήρως όσα προηγήθηκαν της διακομιδής του.

Τι ερευνούν οι αστυνομικοί

Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν έχει τελεστεί οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίζεται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η παρουσία των αστυνομικών και ο σχηματισμός δικογραφίας αποτελούν μέρος της διαδικασίας διερεύνησης των συνθηκών του περιστατικού. Στην παρούσα φάση, δεν έχει διαπιστωθεί ποινική ευθύνη ή παράνομη ενέργεια από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Οι αστυνομικοί αναμένεται να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν την παρουσία του τραγουδιστή στην κλινική και όσα συνέβησαν μέχρι την παραλαβή του από το ΕΚΑΒ.

Χωρίς αυτόματη αναπνοή και σφυγμό στο «Ελπίς»

Το νοσοκομείο «Ελπίς» γνωστοποίησε επίσημα τις κρίσιμες ώρες που ακολούθησαν τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο τραγουδιστής προσκομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 16:45 το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό.

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Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου, χωρίς όμως επιτυχή έκβαση. Ως επίσημη ώρα θανάτου ανακοινώθηκε η 17:40.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

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Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

Το πρώτο ρεπορτάζ του DEBATER

Το DEBATER μετέδωσε από την πρώτη στιγμή ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης παρελήφθη από ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι έχοντας υποστεί ανακοπή και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς».

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Η νέα αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται πλέον στην πλήρη καταγραφή όσων συνέβησαν πριν από τη διακομιδή και στον έλεγχο όλων των στοιχείων που σχετίζονται με τον θάνατό του.

Το αφιέρωμα που ετοιμάζει ο Αντώνης Ρέμος

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο Αντώνης Ρέμος θα αφιερώσει στον Γιώργο Μαζωνάκη τη συναυλία του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη.

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Κατά τη διάρκεια της συναυλίας πρόκειται να προβληθεί ειδικό βίντεο, ενώ ο Αντώνης Ρέμος αναμένεται να ερμηνεύσει τραγούδια που σημάδεψαν τη μουσική διαδρομή του Μαζωνάκη.

Οι συγκλονιστικές αντιδράσεις

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα συγκίνησης στον καλλιτεχνικό, πολιτικό και δημόσιο κόσμο.

Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στο DEBATER για τον επί χρόνια φίλο του, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε σοκ και δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει την απώλεια.

Ο Χρήστος Δάντης αποχαιρέτησε τον «Γιωργάρα» μέσα από μια σπαρακτική ανάρτηση, γράφοντας: «Δεν μπορώ να γράψω άλλα, έχω παγώσει».

Με μια κοινή τους φωτογραφία τον αποχαιρέτησε και ο Νίκος Κοκλώνης, γράφοντας «Δεν υπάρχουν λόγια – Καλό ταξίδι, φίλε μου».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αποκάλυψη του Χάρη Δούκα ότι σε λίγες ημέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης θα εμφανιζόταν στην Τεχνόπολη, προκειμένου να γιορτάσει τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής.

Το τελευταίο αντίο σε έναν αντισυμβατικό καλλιτέχνη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές και αναγνωρίσιμες παρουσίες του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού.

Με την ιδιαίτερη φωνή, την αντισυμβατική σκηνική παρουσία και τις καλλιτεχνικές επιλογές του δημιούργησε μια απολύτως προσωπική ταυτότητα, αφήνοντας πίσω του τραγούδια που συνόδευσαν διαφορετικές γενιές ακροατών.

Μόλις τον περασμένο Ιούλιο είχε ανέβει στη σκηνή πανηγυριού στα Καμένα Βούρλα και είχε τραγουδήσει το «Απορώ» δίπλα στον Βασίλη Σαλέα, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, με στόχο να δοθούν σαφείς απαντήσεις για όλες τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του.