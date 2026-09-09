Λάκης Γαβαλάς στο DEBATER για Μαζωνάκη: «Είμαι σε σοκ – Ακόμη δεν το έχω συνειδητοποιήσει»

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο Λάκης Γαβαλάς μετά την είδηση ότι πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή.

Μιλώντας αποκλειστικά στο DEBATER, ο γνωστός σχεδιαστής αναφέρθηκε στη μακρόχρονη φιλία που τον συνέδεε με τον τραγουδιστή, τονίζοντας ότι ακόμη δεν έχει καταφέρει να συνειδητοποιήσει την απώλειά του.

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Παράλληλα, μίλησε για έναν σπουδαίο καλλιτέχνη και άνθρωπο, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι, όπως υποστήριξε ο ίδιος, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν πρόσεξε όσο θα έπρεπε τη ζωή και την υγεία του.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι εδώ – Τα τραγούδια του είναι εδώ»

«Είμαι σε σοκ. Ακόμη δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι εδώ. Τα τραγούδια του είναι εδώ.

Ήταν ένας τρομερός καλλιτέχνης και άνθρωπος. Ήταν, όμως, αυτοκαταστροφικό άτομο. Κρίμα, έπρεπε να προσέξει τη ζωή του και την υγεία του.

Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω… Ο Γιώργος ήταν πάρα πολλά χρόνια φίλος μου. Πιστέψτε με, δεν το έχω συνειδητοποιήσει», δήλωσε ο Λάκης Γαβαλάς στο DEBATER.