Παύλος Μαρινάκης για Μαζωνάκη: «Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι της ανέμελης ζωής μας»

Με μια συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε έπειτα από ανακοπή.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στις μεγάλες επιτυχίες του τραγουδιστή κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, συνδέοντας τα τραγούδια του με τις αναμνήσεις των νεανικών χρόνων μιας ολόκληρης γενιάς.

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Παράλληλα, στάθηκε στο ταλέντο και στον σχεδόν παιδικό αυθορμητισμό που, όπως σημείωσε, έκαναν τον Γιώργο Μαζωνάκη να ξεχωρίσει.

«Γιώργο, καλό ταξίδι»

Στην ανάρτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έγραψε:

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών. Τραγούδησε τις όμορφες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων.

Ξεχώρισε χάρη στο ταλέντο του, αλλά και τον παιδικό του σχεδόν αυθορμητισμό.

Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι (ίσως και περισσότερα) της ανέμελης ζωής μας. Γιώργο, καλό ταξίδι».