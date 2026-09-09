Ποια εξαγγελία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θεωρείτε σημαντικότερη;
Ποια εξαγγελία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θεωρείτε σημαντικότερη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ποια εξαγγελία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θεωρείτε σημαντικότερη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Μαρινάκης για Μαζωνάκη: «Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι της ανέμελης ζωής μας»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια προσωπική ανάρτηση. Αναφέρθηκε στις μεγάλες επιτυχίες και στον σχεδόν παιδικό αυθορμητισμό του.

Παύλος Μαρινάκης για Μαζωνάκη: «Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι της ανέμελης ζωής μας»
«Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι της ανέμελης ζωής μας», έγραψε ο Παύλος Μαρινάκης για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
DEBATER NEWSROOM

Με μια συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε έπειτα από ανακοπή.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στις μεγάλες επιτυχίες του τραγουδιστή κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, συνδέοντας τα τραγούδια του με τις αναμνήσεις των νεανικών χρόνων μιας ολόκληρης γενιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, στάθηκε στο ταλέντο και στον σχεδόν παιδικό αυθορμητισμό που, όπως σημείωσε, έκαναν τον Γιώργο Μαζωνάκη να ξεχωρίσει.

«Γιώργο, καλό ταξίδι»

Στην ανάρτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έγραψε:

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών. Τραγούδησε τις όμορφες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων.

Ξεχώρισε χάρη στο ταλέντο του, αλλά και τον παιδικό του σχεδόν αυθορμητισμό.

Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι (ίσως και περισσότερα) της ανέμελης ζωής μας. Γιώργο, καλό ταξίδι».

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Θάνατος Μαζωνάκη: Αυτός είναι ο γιατρός της κλινικής – «Γιατί δεν τον συνοδεύσατε στο ασθενοφόρο;» – Τα κρίσιμα ερωτήματα
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Αυτός είναι ο γιατρός της κλινικής – «Γιατί δεν τον συνοδεύσατε στο ασθενοφόρο;» – Τα κρίσιμα ερωτήματα

Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά τις ενέργειες που έγιναν πριν και μετά την ανακοπή. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το εάν ο γιατρός συνόδευσε τον τραγουδιστή στο ασθενοφόρο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Θάνατος Μαζωνάκη: Αυτός είναι ο γιατρός της κλινικής – «Γιατί δεν τον συνοδεύσατε στο ασθενοφόρο;» – Τα κρίσιμα ερωτήματα
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Αυτός είναι ο γιατρός της κλινικής – «Γιατί δεν τον συνοδεύσατε στο ασθενοφόρο;» – Τα κρίσιμα ερωτήματα

Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά τις ενέργειες που έγιναν πριν και μετά την ανακοπή. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το εάν ο γιατρός συνόδευσε τον τραγουδιστή στο ασθενοφόρο.