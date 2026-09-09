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Νίκος Κοκλώνης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν υπάρχουν λόγια – Καλό ταξίδι, φίλε μου»

Ο Νίκος Κοκλώνης αποχαιρέτησε τον αγαπημένο τραγουδιστή με μια κοινή τους φωτογραφία. «Δεν υπάρχουν λόγια», έγραψε στο Instagram.

Νίκος Κοκλώνης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν υπάρχουν λόγια – Καλό ταξίδι, φίλε μου»
«Δεν υπάρχουν λόγια – Καλό ταξίδι, φίλε μου», έγραψε ο Νίκος Κοκλώνης για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
DEBATER NEWSROOM

Με μία κοινή τους φωτογραφία και ελάχιστες, αλλά βαθιά φορτισμένες λέξεις αποχαιρέτησε ο Νίκος Κοκλώνης τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μετά την είδηση ότι πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή, ο τηλεοπτικός παραγωγός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο στο οποίο ποζάρει αγκαλιά με τον τραγουδιστή.

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«Καλό ταξίδι, φίλε μου»

«Δεν υπάρχουν λόγια… Καλό ταξίδι, φίλε μου», έγραψε ο Νίκος Κοκλώνης στο Instagram, συνοδεύοντας το μήνυμά του με ένα θλιμμένο emoji.

Φωτογραφία
Screenshot / Νίκος Κοκλώνης – Instagram

Η είδηση της απώλειας του τραγουδιστή έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση, με ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο να τον αποχαιρετούν μέσα από προσωπικές αναρτήσεις και δηλώσεις.

Μεταξύ αυτών, ο Χρήστος Δάντης δήλωσε ότι «έχει παγώσει», ενώ ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στο DEBATER για τον επί χρόνια φίλο του.

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