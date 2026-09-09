Χάρης Δούκας για Μαζωνάκη: «Σε λίγες ημέρες θα τον υποδεχόμασταν στην Τεχνόπολη»
Ο δήμαρχος Αθηναίων αποχαιρέτησε τον γνωστό τραγουδιστή. Σε λίγες ημέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης θα γιόρταζε στην Τεχνόπολη τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής.
Με μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε έπειτα από ανακοπή.
Ο Χάρης Δούκας αποκάλυψε ότι σε λίγες ημέρες η Αθήνα θα υποδεχόταν τον δημοφιλή τραγουδιστή στην Τεχνόπολη, σε μια ξεχωριστή βραδιά για τη συμπλήρωση 33 ετών μουσικής διαδρομής.
Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα
«Ανείπωτη θλίψη…
Σε λίγες ημέρες θα υποδεχόμασταν τον Γιώργο Μαζωνάκη στην Τεχνόπολη, για να γιορτάσουμε μαζί τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής.
Αποχαιρετούμε έναν νέο άνθρωπο, έναν αυθεντικό καλλιτέχνη που άφησε το δικό του, ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.
Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του», έγραψε ο δήμαρχος Αθηναίων.
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