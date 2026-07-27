Μαζωνάκης: Ανέβηκε στη σκηνή πανηγυριού στα Καμένα Βούρλα και τραγούδησε το «Απορώ», δίπλα στον Σαλέα (βίντεο)

Στο πανηγύρι του ΑΟ Καμένων Βούρλων, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής, 26 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου, βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Όταν η Χαρά Βέρα ανακοίνωσε την παρουσία του, το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και δεν σταμάτησε να ζητά να ανέβει στη σκηνή.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν χάλασε το χατίρι του κόσμου. Ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το αγαπημένο του τραγούδι «Απορώ», έχοντας στο πλευρό του τον σπουδαίο δεξιοτέχνη του κλαρίνου Βασίλη Σαλέα.

Η στιγμή ήταν μοναδική, με το κοινό να αποθεώνει τους δύο καλλιτέχνες, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η κίνηση του Γιώργου Μαζωνάκη να υποκλιθεί μπροστά στο κλαρίνο και το σπουδαίο ταλέντο του Βασίλη Σαλέα, σε μια ένδειξη σεβασμού που απέσπασε ακόμη πιο θερμό χειροκρότημα.

Στη συνέχεια όλοι μαζί απολαύσαν το πανηγύρι με τη Χαρά Βέρα και τον Γιάννη Τσαπρούνη στο τραγούδι να κρατούν αμείωτο το γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τυχεροί πραγματικά όσοι βρέθηκαν στο πανηγύρι και έζησαν από κοντά αυτή τη μοναδική μουσική στιγμή!