Νίκος Ανδρουλάκης για Μαζωνάκη: «Η τολμηρή σκέψη του σφράγισε το λαϊκό τραγούδι»
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη φωνή, την αντισυμβατική ματιά και την ξεχωριστή ταυτότητά του στο λαϊκό τραγούδι.
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε έπειτα από ανακοπή.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη φωνή και την αντισυμβατική ματιά του αγαπημένου τραγουδιστή, τονίζοντας ότι η τολμηρή σκέψη του ήταν εκείνη που διαμόρφωσε την ξεχωριστή ταυτότητά του στο λαϊκό τραγούδι.
Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη
«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα.
Η τολμηρή σκέψη του, εξάλλου, ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητά του στο λαϊκό τραγούδι.
Τον αποχαιρετούμε με θλίψη».
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