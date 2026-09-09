Νίκος Ανδρουλάκης για Μαζωνάκη: «Η τολμηρή σκέψη του σφράγισε το λαϊκό τραγούδι»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε έπειτα από ανακοπή.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη φωνή και την αντισυμβατική ματιά του αγαπημένου τραγουδιστή, τονίζοντας ότι η τολμηρή σκέψη του ήταν εκείνη που διαμόρφωσε την ξεχωριστή ταυτότητά του στο λαϊκό τραγούδι.

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Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα.

Η τολμηρή σκέψη του, εξάλλου, ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητά του στο λαϊκό τραγούδι.

Τον αποχαιρετούμε με θλίψη».