«Καλό σου ταξίδι, αγόρι μου»: Το συγκλονιστικό αντίο του Δάντη στον Μαζωνάκη
Ο Χρήστος Δάντης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με λίγες συγκλονιστικές λέξεις. Η ανάρτησή του συνοδεύτηκε από φωτογραφία του αγαπημένου τραγουδιστή.
Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στο Instagram αποχαιρέτησε ο Χρήστος Δάντης τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε έπειτα από ανακοπή.
Ο γνωστός τραγουδιστής και συνθέτης εξέφρασε το σοκ και τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια του συναδέλφου του, επιλέγοντας να τον αποχαιρετήσει με μια φωτογραφία του και λίγες προσωπικές λέξεις.
«Έχω παγώσει…»
«Όπως υπηρέτησες την τέχνη του τραγουδιού, αναρχικά, έτσι θα σε θυμάμαι Γιωργάρα.
Δε μπορώ να γράψω άλλα, έχω παγώσει…
Καλό σου ταξίδι αγόρι μου…
ΜΑΖΩ.»
Την ανάρτησή του συνόδευσε με το hashtag #mazonakis.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις