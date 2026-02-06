Γιώργος Κακούσης: «Όλες οι συναλλαγές είναι απολύτως διαφανείς, έμαθα από συναδέλφους ότι εμφανίζομαι ως ύποπτος »

Ανάρτηση για την εμπλοκή του ονόματος του στην υπόθεση Παναγόπουλου έκανε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κακούσης το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2).

«Πριν από δύο ημέρες ενημερώθηκα ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου, εξαιρουμένου αυτού της μισθοδοσίας μου, με διάταξη του Προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της Διάταξης και ούτε μου δόθηκε η δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων» αναφέρει ο δημοσιογράφος

«Από συναδέλφους μου πληροφορήθηκα ότι η Διάταξη με εμφανίζει ως ύποπτο τέλεσης ποινικών αδικημάτων με αφορμή τη συνεργασία που διατηρώ με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Εξ’ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ’ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες.

Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου Έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο. Είναι ευνόητο ότι αυτή η προσωπική περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές. Στο χώρο μας γνωριζόμαστε όλοι και τώρα που θα ξανασυστηθούμε δεν θα απογοητευθεί κανείς!»

Εκτός ΕΡΤ μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοσιογράφος θα μείνει εκτός για όσο διάστημα απαιτηθεί από τις αρμόδιες αρχές για να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Ειδικότερα, η διοίκηση της ΕΡΤ προχώρησε σε αναστολή των συμβάσεων του τόσο από το ραδιόφωνο, όσο και από την τηλεόραση, καθώς είχε εκπομπή και στα δύο. Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, η περιουσία του εν λόγω δημοσιογράφου δεσμεύτηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης υπεξαίρεσης που σχετίζεται με τα προγράμματα κατάρτισης, ενώ οι έρευνες για τις τυχόν ευθύνες του συνεχίζονται.

Η πληροφορία για τον δημοσιογράφο-παρουασιαστή της ΕΡΤ σχολιάστηκε σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Το θέμα είναι ότι μέσα στους πέντε ακόμα εργατοπατέρες, τέλος πάντων πώς να τους πω εγώ που τα ‘πιαναν, είναι και ένας καλός μας συνάδελφος, το όνομά του εγώ το ‘χω μάθει από το πρωί, όπου μάλιστα δουλεύει και στην κρατική τηλεόραση», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Σύμφωνα με τον Τάσο Τεργιάκη, ο δημοσιογράφος έχει υπάρξει εργαζόμενος στην ΓΣΕΕ για μία περίοδο: «Εμπλέκεται γιατί έχει υπάρξει εργαζόμενος στη ΓΣΕΕ, στο γραφείο Τύπου και έχουν κλειδωθεί και οι δικοί του λογαριασμοί, διότι προφανώς έχουν καταλάβει από την Αρχή, όπως ξέρουμε».

Πρόκειται για την υπόθεση που ελέγχει η Αρχή για το Ξέπλυμα στην οποία ο Παναγόπουλος μαζί με άλλες 6 εταιρείες και φυσικά πρόσωπα από το χώρο των εκδόσεων και της επικοινωνίας φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.