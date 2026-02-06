Υπόθεση Παναγόπουλου: Τα “καμπανάκια” που υποψίασαν τις Αρχές για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Μια καλά στημένη επιχείρηση με ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια φέρεται να είχε στήσει μια ομάδα ανθρώπων, στην οποία κεντρικό ρόλο είχε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Με πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ, έξι ακόμα φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών.

Οι εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ στους διαγωνισμούς ή τις αναθέσεις που όμως δεν αναρτούνταν στη Διαύγεια και πληρώνονταν με μετρητά. Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, τα έξι σχήματα δεν παρουσίαζαν καμία δραστηριότητα, δεν είχαν καμία υλικοτεχνική υποδομή, αλλά ούτε και προσωπικό.

Από την έρευνα της Αρχής, προέκυψαν ενδείξεις για την τέλεση δύο βαρύτατων κακουργημάτων, της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος που κατείχε και την προεδρία τριών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ, φέρεται σύμφωνα με τον κ. Βουρλιώτη να έπαιρνε μεγάλα προγράμματα για κατάρτιση από τα υπουργεία και είτε να κάνει απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένες έξι εταιρείες ή να κάνει μεν διαγωνισμούς αλλά να τους κερδίζουν πάντα εναλλάξ οι ίδιες εταιρείες, οι οποίες έτσι και αλλιώς επιλέγονταν ως ανάδοχοι από επιτροπές των οποίων προέδρευε.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάστηκαν οι χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73.000.000 για την περίοδο 2020- 2025.

Μάλιστα, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι πάνω από 1.500.000 ευρώ διακινήθηκαν σε μετρητά, γεγονός που κίνησε υποψίες καθώς δεν συνηθίζεται σε επίσημες διαδικασίες.

Η είδηση έγινε γνωστή την ώρα που ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ βρισκόταν στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου συζητείτο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα.

«Δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου… Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες», δήλωσε ο ίδιος ο κ. Παναγόπουλος.

Πλέον, το πόρισμα-φωτιά βρίσκεται στα χέρια των εισαγγελικών αρχών οι οποίες θα αποφασίσουν και τα περαιτέρω βήματα της έρευνας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης το ΠΑΣΟΚ έθεσε εκτός κόμματος, τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και μέλος της κεντρικής επιτροπής του κόμματος, μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση.

Δεσμεύτηκε η περιουσία γνωστού δημοσιογράφου της ΕΡΤ – Ο ρόλος της γενικής γραμματέως

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, δεσμεύτηκε και η περιουσία δημοσιογράφου της ΕΡΤ, ο οποίος ερευνάται για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Mega, στην υπόθεση εμπλέκεται εμμέσως πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, το όνομα της οποίας έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με αντίστοιχες υποθέσεις, με κοινοτικά κονδύλια και κέντρα κατάρτισης, καθώς φέρεται να έδειχνε τις προτιμήσεις της σε συγκεκριμένες εταιρείες και πρόσωπα

Τώρα, κάποια από τα ελεγχόμενα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να έχουν κομβικό ρόλο στη νέα έρευνα και έχουν καταγγελθεί επίσης στο παρελθόν για σκανδαλώδεις αναθέσεις συνδέονται με την πρώην γενική γραμματέα του υπουργείου Εργασίας.

Μία εκ των εταιρειών μάλιστα είχε απασχολήσει το 2020 λόγω της εμπλοκής της στην υπόθεση του περίφημου «σκόιλ ελικικού», των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης επιστημόνων μέσω συγκεκριμένων ΚΕΚ και ηλεκτρονικών πλατφορμών, τα οποία τελικώς αποδείχθηκαν φιάσκο.

Τα «καμπανάκια» που υποψίασαν τις Αρχές

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος Άννα Κανδύλη στον ΣΚΑΪ, τα «καμπανάκια» που τράβηξαν την προσοχή της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος, είναι ότι έχουμε τρία κέντρα όπου πρόεδρος είναι ο Γιάννης Παναγόπουλος.

Αυτά τα κέντρα έπαιρναν κονδύλια από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Ποιοι τα φέρουν εις πέρας αυτά τα προγράμματα; Η απάντηση είναι έξι συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες εναλλάσσονταν, γεγονός που αποτέλεσε μεγάλο «καμπανάκι» για την Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Οι εταιρείες αυτές έπαιρναν τα έργα είτε με απευθείας ανάθεση, άλλο ένα «καμπανάκι», καθώς δεν υπήρξαν αναρτήσεις στη Διαύγεια, είτε με διαγωνισμό όπου συμμετείχαν οι ίδιες εταιρείες.

Πολλά από τα χρήματα αυτά, τα οποία έπαιρναν οι εταιρείες αυτές από τα κονδύλια, γίνονταν αναλήψεις μετρητών και εκεί χτύπησε άλλο ένα «καμπανάκι» για την Αρχή, ότι πρόκειται για εταιρείες – κελύφη.

Όπως σημείωσε η δημοσιογράφος, δεν πρόκειται για εταιρείες φαντάσματα, αλλά για εταιρείες που είναι πραγματικές και που μπορεί κάποιος να τις βρει στο ΓΕΜΗ, με ισολογισμούς κλπ.

Το τελευταίο «καμπανάκι» ήταν ότι χρήματα έμπαιναν στους λογαριασμούς έξι φυσικών προσώπων χωρίς επαρκή αιτιολογία και γίνονταν αναλήψεις, με αποτέλεσμα να χάνονται μετά τα ίχνη των μετρητών.