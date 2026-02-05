Γιάννης Παναγόπουλος: Δεσμεύτηκε η περιουσία εν ενεργεία δημοσιογράφου της ΕΡΤ για εμπλοκή στην υπόθεση

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Δικαιοσύνης μετά το πόρισμα – φωτιά της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που αφορά υπόθεση υπεξαίρεσης δημόσιων και ευρωπαϊκών κονδυλίων συνολικού ύψους άνω των 73 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα.

Στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχονται συνολικά έξι φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Από την έρευνα της Αρχής προέκυψαν ενδείξεις για την τέλεση δύο κακουργημάτων: Της υπεξαίρεσης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ενώ το πόρισμα έχει ήδη διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές, οι οποίες θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων

Με βάση το πόρισμα της Αρχής, δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ, πέντε ακόμη φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Mega, δεσμεύτηκε επίσης και η περιουσία δημοσιογράφου της ΕΡΤ, ο οποίος ερευνάται για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Πώς «μοιράζονταν» τα προγράμματα

Σύμφωνα με την έρευνα, ο Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος κατείχε και την προεδρία τριών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ, φέρεται να λάμβανε μεγάλα προγράμματα κατάρτισης από τα υπουργεία.

Στη συνέχεια, είτε προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένες 6 εταιρείες, είτε διενεργούσε διαγωνισμούς, οι οποίοι όμως κερδίζονταν εναλλάξ από τις ίδιες εταιρείες, οι οποίες επιλέγονταν και από επιτροπές τις οποίες προέδρευε ο ίδιος.

Σημειώνεται ότι στην έρευνα διαπιστώθηκε πως πάνω από 1.500.000 ευρώ διακινήθηκαν σε μετρητά, γεγονός που προκάλεσε υποψίες, καθώς τέτοιες πρακτικές δεν συνάδουν με επίσημες διαδικασίες.

Το πρόσωπο κλειδί που κατεύθυνε τα προγράμματα σε συγκεκριμένες εταιρίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η εμπλοκή πρώην γενικής γραμματέως του υπουργείου Εργασίας, το όνομα της οποίας έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με υποθέσεις κοινοτικών κονδυλίων και κέντρων κατάρτισης.

Σύμφωνα με το Mega, ορισμένα από τα ελεγχόμενα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στη νέα έρευνα, έχουν καταγγελθεί στο παρελθόν για σκανδαλώδεις αναθέσεις και συνδέονται με την πρώην γενική γραμματέα.

Μάλιστα, μία από τις εταιρείες που εμπλέκονται είχε απασχολήσει την επικαιρότητα το 2020 λόγω της υπόθεσης του περίφημου «σκόιλ ελικικού» – των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης, που τελικά κατέληξαν σε φιάσκο.

Το «μαύρο» προϊόν και οι χρηματοδοτήσεις

Σύμφωνα με τη διάταξη της Αρχής, το εγκληματικό προϊόν φέρεται να υπερβαίνει τα 2.960.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους συνολικού ύψους άνω των 73 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2020–2025.

Αναστολή μέλους του ΠΑΣΟΚ από το κόμμα

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι θέτει εκτός κόμματος τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και μέλος της κεντρικής επιτροπής του κόμματος, μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση.