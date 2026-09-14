Θάνατος Μαζωνάκη: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Ραγδαία είναι η εξέλιξη στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του DEBATER, η κατηγορία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η σημαντική αυτή μεταβολή έρχεται την ημέρα κατά την οποία οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου.

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Μέχρι σήμερα αντιμετώπιζαν την κατηγορία της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, επίσης σε βαθμό κακουργήματος.

Αύριο το μεσημέρι οι απολογίες

Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, το μεσημέρι. Το αίτημα υποβλήθηκε μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας, προκειμένου να ενημερωθούν για το νέο κατηγορητήριο και να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους με βάση τα νέα δεδομένα της υπόθεσης.

Από τη θανατηφόρα έκθεση στην ανθρωποκτονία

Η αναβάθμιση μεταβάλλει ουσιαστικά το νομικό πλαίσιο της υπόθεσης, καθώς οι δικαστικές Αρχές εξετάζουν πλέον τα γεγονότα υπό το πρίσμα του ενδεχόμενου δόλου.

Ο ενδεχόμενος δόλος δεν προϋποθέτει ότι κάποιος επεδίωξε τον θάνατο. Αφορά την περίπτωση κατά την οποία εξετάζεται εάν προέβλεψε το θανατηφόρο αποτέλεσμα ως πιθανό και, παρά ταύτα, αποδέχθηκε το ενδεχόμενο επέλευσής του.

Αναμένεται να γνωστοποιηθούν το πλήρες σκεπτικό της αναβάθμισης, η ακριβής διαδικαστική πράξη των δικαστικών Αρχών και ο τρόπος με τον οποίο εξειδικεύεται η νέα κατηγορία για κάθε κατηγορούμενο.

Τα στοιχεία που βρίσκονται στη δικογραφία

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα από τα μηχανήματα του ιατρείου, τα ψηφιακά πειστήρια, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, οι καταθέσεις και το υλικό από κάμερες ασφαλείας.

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Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη και της κλήσης προς το ΕΚΑΒ, καθώς και στις ενδείξεις που φέρεται να έχουν καταγραφεί από τον ιατρικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, οι Αρχές αναμένουν τα πλήρη αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, καθώς η αρχική νεκροψία-νεκροτομή δεν είχε προσδιορίσει με ακρίβεια την αιτία θανάτου.

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Είχε ζητήσει αναβάθμιση η οικογένεια

Η εξέλιξη έρχεται μετά το αίτημα της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη για αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, είχε προαναγγείλει την κατάθεση σχετικού υπομνήματος, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία της δικογραφίας δικαιολογούν τη διερεύνηση της υπόθεσης υπό βαρύτερο νομικό χαρακτηρισμό.

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Οι επόμενες δικαστικές κινήσεις

Μετά τη μεταβολή της κατηγορίας, οι συνήγοροι υπεράσπισης θα πρέπει να λάβουν πλήρη γνώση του νέου κατηγορητηρίου και να τοποθετηθούν επί των στοιχείων που το στηρίζουν.

Αναμένεται να διευκρινιστεί εάν οι κατηγορούμενοι θα ζητήσουν νέα προθεσμία για την προετοιμασία των απολογιών τους, καθώς και ποια θα είναι η εισαγγελική πρόταση για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους.

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Οι δύο κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.