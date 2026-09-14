Δικογραφία Μαζωνάκη: Τα ραντεβού στο iCloud, οι καθημερινές διαγραφές και το ψηφιακό «παζλ» της υπόθεσης

Μία ακόμη, λιγότερο φωτισμένη ψηφιακή πτυχή της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη προκύπτει από τη δικογραφία που βρίσκεται στη διάθεση του DEBATER.

Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο καταχωρίζονταν και διαχειρίζονταν τα ραντεβού στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου, αλλά και για τις ενέργειες των Αρχών προκειμένου να ανακτηθούν δεδομένα από ηλεκτρονικά ημερολόγια και υπηρεσίες cloud.

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Η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε ότι τα ραντεβού καταγράφονταν ηλεκτρονικά σε ημερολόγιο στο iCloud και ότι, στο τέλος κάθε ημέρας, διαγράφονταν όσα είχαν πραγματοποιηθεί.

Το στοιχείο αυτό δεν αποδεικνύει ότι διαγράφηκε ειδικά το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη. Καθιστά, ωστόσο, κρίσιμη την ψηφιακή πραγματογνωμοσύνη για να εξακριβωθεί τι είχε καταχωριστεί, τι ενδεχομένως διαγράφηκε και ποια δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν.

Τι κατέθεσε η γραμματέας για τα ραντεβού

Στη συμπληρωματική κατάθεσή της, η γραμματέας ανέφερε ότι τα ραντεβού του ιατρείου καταγράφονταν σε ηλεκτρονικό ημερολόγιο μέσω του iCloud.

Σύμφωνα με την ίδια, αποτελούσε πάγια διαδικασία να διαγράφονται στο τέλος της ημέρας όλα τα ραντεβού που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ένα από τα βασικά ζητήματα της έρευνας είναι η ακριβής ανασύνθεση του χρονικού: πότε έφτασε ο τραγουδιστής στο ιατρείο, ποια ώρα άρχισε η διαδικασία και πότε σημειώθηκε η κατάρρευσή του.

Πρέπει, πάντως, να διευκρινιστεί ότι η γραμματέας παρουσίασε τις διαγραφές ως γενική πρακτική του ιατρείου. Από τη δικογραφία δεν προκύπτει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόστηκε με σκοπό την απόκρυψη στοιχείων ούτε αναφέρεται ρητά εάν είχε διαγραφεί η εγγραφή που αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Η εισαγγελική διάταξη για τα δεδομένα του cloud

Για την ανάκτηση, αποθήκευση και διασφάλιση δεδομένων που βρίσκονταν σε υπηρεσίες cloud εκδόθηκε ειδική εισαγγελική διάταξη στις 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Η διάταξη αφορούσε δεδομένα στα οποία μπορούσε να υπάρξει πρόσβαση μέσω συνδεδεμένων λογαριασμών, εφαρμογών, διαδικτυακών υπηρεσιών και αποθηκευμένων κωδικών που εντοπίστηκαν στις ηλεκτρονικές συσκευές του ιατρείου.

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Σύμφωνα με τη δικογραφία, η εισαγγελική διάταξη με αριθμό 3292α/26 επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμόν 3613/2026 απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου.

Τα ψηφιακά πειστήρια προβλέπεται να εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία μπορεί να αναζητήσει ακόμη και διαγραμμένες εγγραφές, ανάλογα με τον τρόπο αποθήκευσης και συγχρονισμού τους.

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Η δικογραφία που έχει μέχρι στιγμής διαβιβαστεί δεν περιλαμβάνει το τελικό αποτέλεσμα αυτής της πραγματογνωμοσύνης.

Τι δεδομένα άντλησαν οι αστυνομικοί

Κατά την έρευνα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του ιατρείου, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην άντληση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από λογαριασμό Gmail και δεδομένων ημερολογίου από λογαριασμό Yahoo.

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Παράλληλα, αποθηκεύτηκαν τρία στιγμιότυπα οθόνης από τα ημερολόγια των συγκεκριμένων λογαριασμών.

Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

Πέντε κινητά τηλέφωνα iPhone που αποδίδονται στους δύο γιατρούς και σε πρόσωπα του προσωπικού

Δύο αποθηκευτικοί δίσκοι Kingston

Ένα USB στο οποίο τοποθετήθηκαν αντίγραφα των ψηφιακών ευρημάτων

Ο απινιδωτής που βρισκόταν στον χώρο

Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν τα παραπάνω δεδομένα σε συνδυασμό με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, τις καταθέσεις και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Το ψηφιακό «παζλ» της υπόθεσης

Το ηλεκτρονικό ημερολόγιο αποτελεί μόνο ένα μέρος του ψηφιακού υλικού που έχει συγκεντρωθεί.

Σε υπολογιστή του ιατρείου εντοπίστηκε αρχείο με την ονομασία «ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ» μέσα στο EIS system, χωρίς να περιγράφεται ακόμη το περιεχόμενό του ή ο χρόνος δημιουργίας και τροποποίησής του.

Παράλληλα, από τα αποθηκευμένα δεδομένα ενός εκ των μηχανημάτων προέκυψε ένδειξη για διαδικασία διάρκειας 42 λεπτών.

Η αντιπαραβολή των δεδομένων από τα μηχανήματα, τα ημερολόγια, τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς και τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να βοηθήσει τις Αρχές να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το χρονικό της επίσκεψης του τραγουδιστή.

Τι δεν έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής

Από το διαθέσιμο υλικό δεν προκύπτει:

Εάν είχε διαγραφεί ειδικά το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη

Ποια ώρα είχε καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο

Εάν η σχετική εγγραφή ανακτήθηκε από το cloud

Ποιος χρήστης πραγματοποίησε ενδεχόμενη διαγραφή

Εάν κάποια ψηφιακή ενέργεια έγινε μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή

Οι απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα αναμένονται από την πλήρη ψηφιακή πραγματογνωμοσύνη. Μέχρι τότε, η κατάθεση για την καθημερινή διαγραφή των ραντεβού αποτελεί στοιχείο προς αξιολόγηση και όχι απόδειξη απόκρυψης ή αλλοίωσης δεδομένων.

Σε βάρος των δύο γιατρών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία.

Οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.