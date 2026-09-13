Μαζωνάκης: Τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης θα «ταξίδευαν» στις Κυκλάδες – Νέα καταγγελία για τη γιατρό

Νέα στοιχεία για την ευρύτερη δραστηριότητα των δύο κατηγορούμενων γιατρών έρχονται στο φως, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου.

Σύμφωνα με τα νέα δημοσιεύματα, το ζευγάρι φέρεται να σχεδίαζε τη μεταφορά μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης σε πολυτελή ξενοδοχεία των Κυκλάδων, προκειμένου να προσφέρει θεραπείες σε οικονομικά εύρωστους πελάτες κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

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Την ίδια ώρα, άνδρας καταγγέλλει ότι η γιατρός είπε στη σύζυγό του πως έπασχε από καρκίνο, ενώ, κατά τον ίδιο, αυτό δεν ίσχυε.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες αποτελούν δημοσιογραφικές αναφορές και καταγγελίες που απαιτούν διασταύρωση και δεν συνιστούν από μόνες τους διαπιστωμένα γεγονότα.

Το σχέδιο για θεραπείες σε ξενοδοχεία των Κυκλάδων

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Newsit, το οποίο επικαλείται πληροφορίες του STAR, οι δύο γιατροί φέρονται να είχαν προσεγγίσει ξενοδόχους, προτείνοντας πιθανές συνεργασίες για την παροχή θεραπειών κατά τους θερινούς μήνες.

Το σχέδιο φέρεται να προέβλεπε τη μεταφορά από το ιατρείο του Κολωνακίου των μηχανημάτων που χρησιμοποιούσαν, μεταξύ των οποίων και ο εξοπλισμός πλασμαφαίρεσης που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Στόχος, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ήταν οι υπηρεσίες να παρέχονται σε πελάτες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, οι οποίοι παραθέριζαν σε δημοφιλείς προορισμούς.

Υπεύθυνος ξενοδοχείου στην Αντίπαρο φέρεται να επιβεβαίωσε ότι είχε υπάρξει επικοινωνία με το ζευγάρι των γιατρών για το ενδεχόμενο συνεργασίας. Η συγκεκριμένη συνεργασία, ωστόσο, δεν προχώρησε.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχαν γίνει διερευνητικές επαφές και με άλλα ξενοδοχεία σε νησιά των Κυκλάδων. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν κάποια από αυτές τις επαφές κατέληξε σε συμφωνία ή εάν πραγματοποιήθηκε σχετική θεραπεία εκτός Αθηνών.

«Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε»

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η νέα καταγγελία που μεταδόθηκε από τον Alpha και παρουσιάζεται σε δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος.

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Άνδρας υποστήριξε ότι η Ιωάννα Γάκα είχε προχωρήσει σε λανθασμένη διάγνωση για τη σύζυγό του.

«Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε», ανέφερε ο καταγγέλλων.

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Στο δημοσίευμα δεν παρουσιάζονται πρόσθετα ιατρικά έγγραφα ή λεπτομέρειες για τις εξετάσεις που φέρεται να είχαν προηγηθεί, ούτε για τον τρόπο με τον οποίο διαπιστώθηκε στη συνέχεια ότι η γυναίκα δεν έπασχε από καρκίνο.

Επομένως, ο συγκεκριμένος ισχυρισμός παραμένει καταγγελία η οποία θα πρέπει να ελεγχθεί και να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

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Η μαρτυρία για θεραπείες με βλαστοκύτταρα

Στο ίδιο ρεπορτάζ περιλαμβάνεται και η μαρτυρία γυναίκας από τη Ρωσία, η οποία ανέφερε ότι είχε επισκεφθεί το ιατρείο και είχε υποβληθεί σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα.

Κατά τη δήλωσή της, αντίστοιχη θεραπεία είχαν ακολουθήσει και άλλα μέλη της οικογένειάς της.

Η μαρτυρία αυτή προστίθεται στα στοιχεία που εξετάζονται για το εύρος των υπηρεσιών που φέρεται να παρείχε το ιατρείο και τον τρόπο με τον οποίο οι συγκεκριμένες θεραπείες παρουσιάζονταν στους ενδιαφερομένους.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για την ιατρική ένδειξη, το πρωτόκολλο ή την έκβαση των συγκεκριμένων θεραπειών.

Στο μικροσκόπιο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Οι νέες πληροφορίες έρχονται ενώ η ανακριτική έρευνα επικεντρώνεται στη χρήση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης την ημέρα κατά την οποία κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Το DEBATER έχει αποκαλύψει ότι στο ιστορικό του μηχανήματος καταγράφηκαν «σοβαρές ενδείξεις» λειτουργίας επί 42 λεπτά.

Η συγκεκριμένη καταγραφή εξετάζεται σε αντιπαραβολή με την κατάθεση της γιατρού, η οποία υποστήριξε ότι η λειτουργία της συσκευής δεν είχε ξεκινήσει όταν ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή.

Παράλληλα, η ίδια κατέθεσε ότι δεν είχε ζητήσει έγγραφη συγκατάθεση από τον Γιώργο Μαζωνάκη και φέρεται να παρουσίαζε τη συγκεκριμένη θεραπεία ως διαδικασία χωρίς παρενέργειες και αντενδείξεις.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, ωστόσο, καταθέσεις ειδικών σύμφωνα με τις οποίες η πλασμαφαίρεση αποτελεί διαδικασία υψηλού ρίσκου, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Απολογούνται τη Δευτέρα οι δύο γιατροί

Η Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγός της, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία.

Από τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν προκύπτει εάν οι νέες καταγγελίες για τη λειτουργία του ιατρείου έχουν ήδη ενταχθεί στη συγκεκριμένη δικογραφία ή εάν θα αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστής έρευνας.

Η ακριβής αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Οι δύο κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.