Γιώργος Μαζωνάκης: Οι ηχηρές απουσίες Ρέμου, Βανδή, Ρουβά και Αργυρού από τη Νίκαια

Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τη Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, με φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους του ελληνικού τραγουδιού να δίνουν το «παρών» στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας.

Ανάμεσα στους συναδέλφους του που βρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία ήταν ο Νίκος Βουρλιώτης, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Νίκος Κουρκούλης.

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Υπήρξαν, ωστόσο, και ορισμένες απουσίες που ξεχώρισαν. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, στην εξόδιο ακολουθία δεν παρευρέθηκαν ο Αντώνης Ρέμος, η Δέσποινα Βανδή, ο Σάκης Ρουβάς και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι της απουσίας τους

Μέχρι τη δημοσίευση του άρθρου, κανένας από τους τέσσερις καλλιτέχνες δεν είχε γνωστοποιήσει δημόσια τον λόγο για τον οποίο δεν βρέθηκε στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας.

Η φυσική απουσία τους από την τελετή, πάντως, δεν αναιρεί τους δημόσιους αποχαιρετισμούς τους ούτε επιτρέπει συμπεράσματα για τα συναισθήματα ή την προσωπική σχέση που διατηρούσαν με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Καθένας τους είχε εκφράσει με διαφορετικό τρόπο τη θλίψη του για την αιφνίδια απώλεια του ερμηνευτή.

Ο Αντώνης Ρέμος τον αποχαιρέτησε από τη σκηνή

Ο Αντώνης Ρέμος είχε αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη από τη σκηνή της μεγάλης επετειακής συναυλίας του στη Θεσσαλονίκη.

Εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για τον συνάδελφό του και στη συνέχεια ερμήνευσε μαζί με το κοινό το «Ανήκω σε μένα», μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες του Μαζωνάκη.

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Η συγκεκριμένη αφιέρωση πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες πριν από την εξόδιο ακολουθία στη Νίκαια.

Η λιτή ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή

Η Δέσποινα Βανδή, η οποία είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Γιώργο Μαζωνάκη, επέλεξε έναν ιδιαίτερα λιτό τρόπο για να εκφράσει τη θλίψη της.

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Δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία κοινή τους φωτογραφία και τη συνόδευσε με μία μόνο λέξη:

«Αδυνατώ».

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Το μήνυμα του Σάκη Ρουβά

Ο Σάκης Ρουβάς αποχαιρέτησε επίσης δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναρτώντας κοινό τους στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν υπάρχουν λόγια», έγραψε, εκφράζοντας τη θλίψη και τη συγκίνησή του για την απώλεια του συναδέλφου του.

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Το στεφάνι του Κωνσταντίνου Αργυρού

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν βρέθηκε στην εξόδιο ακολουθία, έστειλε όμως στεφάνι στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, συνοδευόμενο από ένα σύντομο αποχαιρετιστήριο μήνυμα.

Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να αποτίσει τον δικό του φόρο τιμής στον τραγουδιστή, παρά τη φυσική απουσία του από τον ναό.

Το τελευταίο «αντίο» στη Νίκαια

Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη τελέστηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, ενώ έξω από την εκκλησία χιλιάδες άνθρωποι τον αποχαιρέτησαν με χειροκροτήματα, λουλούδια και τραγούδια.

Η Νίκαια, η πόλη όπου μεγάλωσε, αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό μιας μεγάλης διαδρομής που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.