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ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 4χρονη μετά από επίθεση από σκύλο – Νοσηλεύεται τραυματισμένη και η μητέρα της

Το κοριτσάκι φέρνει δαγκώματα στο χέρι

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 4χρονη μετά από επίθεση από σκύλο – Νοσηλεύεται τραυματισμένη και η μητέρα της
pixabay
DEBATER NEWSROOM

Θύμα επίθεσης από σκύλο έπεσε ένα κοριτσάκι περίπου 4 ετών, το πρωί της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στην περιοχή του Εσταυρωμένου.

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Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το 4χρονο παιδί φέρεται να δέχθηκε πολλαπλά δαγκώματα στο χέρι.

Κατά την επίθεση τραυματίστηκε επίσης και η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία δέχθηκε δαγκώματα από τον σκύλο.

Το κοριτσάκι, συνοδευόμενο από τη μητέρα του, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

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