Θάνατος Μαζωνάκη: Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης έχει καταγράψει πότε σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά του

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου.

Σγκεκριμένα, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε πλασμαφαίρεση χτύπησε alarm, καθώς άρχισαν να πέφτουν οι σφυγμοί της καρδιάς και να παρατηρούνται προβλήματα στις ζωτικές του λειτουργίες. Ουσιαστικά έχει καταγραφεί πότε σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά του τραγουδιστή, ένα στοιχείο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την υπόθεση.

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Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η ροή του αίματος κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης που υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκίνησε στις 14.37 το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία φαίνεται να διήρκησε 45 λεπτά και γύρω στις 15.23 με 15.27 προσδιορίζεται η ώρα που σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά του.

Το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει την δυνατότητα να καταγράφει τους παλμούς, την πίεση και το οξυγόνο. Όταν λοιπόν η καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη δεν είχε παλμούς, το μηχάνημα έκλεισε.

Ουσιαστικά έχει καταγραφεί η ώρα θανάτου, ένα στοιχείο που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα κατέθεσε η γιατρός που του έκανε την πλασμαφαίρεση σχετικά με το χρονικό σημείο που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή.

Από τα στοιχεία που αναλύθηκαν έχει προκύψει ότι το ζευγάρι των γιατρών έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Όλα τα στοιχεία έχουν ενταχθεί στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και βρίσκονται ήδη στα χέρια του εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση.