Βρετανία: Πέθανε ο πατέρας του Άντι Μπέρναμ – Ακύρωσε όλες τις υποχρεώσεις του

Βαρύ πένθος για τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Ρόι, ο οποίος έπασχε από Αλτσχάιμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις του για σήμερα, Δευτέρα, και αύριο, Τρίτη, όπως ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

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Δεν γνώριζε ότι ο γιος του έγινε πρωθυπουργός

Ο Άντι Μπέρναμ είχε αναφερθεί επανειλημμένα στην ασθένεια του πατέρα του και στις επιπτώσεις που είχε στη ζωή ολόκληρης της οικογένειας.

Λίγο πριν διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ και αναλάβει επισήμως την πρωθυπουργία της Βρετανίας στις 20 Ιουλίου, είχε αποκαλύψει ότι η κατάσταση του Ρόι δεν του επέτρεπε να αντιληφθεί πως ο γιος του επρόκειτο να βρεθεί στην Ντάουνινγκ Στριτ.

«Είναι θλιβερό, επειδή θα ήταν υπερήφανος», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στους Times, προσθέτοντας ότι θεωρούσε την πολιτική του επιτυχία επίτευγμα ολόκληρης της οικογένειας.

Η ασθένεια του πατέρα του επηρέασε την πολιτική του

Η προσωπική εμπειρία του Άντι Μπέρναμ αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους έθεσε τη μεταρρύθμιση του βρετανικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας μεταξύ των κυβερνητικών του προτεραιοτήτων.

Σε ομιλία του στα τέλη Ιουλίου είχε δεσμευτεί ότι θα στηρίξει τον πατέρα του, αλλά και τα εκατομμύρια ανθρώπων που, όπως είχε τονίσει, βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν προβληματικό μηχανισμό περίθαλψης.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε επίσης εξάρει την επαγγελματική κατάρτιση και την αφοσίωση των εργαζομένων στις μονάδες φροντίδας, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να αμείβονται καλύτερα.

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Οι υποχρεώσεις που ακυρώθηκαν

Ο Άντι Μπέρναμ επρόκειτο τη Δευτέρα να υποδεχθεί στην Ντάουνινγκ Στριτ επιχειρηματίες, διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων βρετανικών εταιρειών και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Για την Τρίτη ήταν προγραμματισμένη η ομιλία του στο συνέδριο των βρετανικών συνδικάτων, TUC, στο Μπράιτον.

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Η υπουργός Στέγασης, Άντζελα Ρέινερ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και δήλωσε ότι η σκέψη της βρίσκεται στον πρωθυπουργό και στην οικογένειά του αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Όλες οι ειδήσεις για τον Άντι Μπέρναμ.