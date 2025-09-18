Γιάννης Μάλαμας: Αναβλήθηκε για τον Απρίλιο η δίκη του για τις απειλές και την βία κατά αστυνομικών

Αναβολή για τον Απρίλιο πήρε η δίκη του γιου του Σωκράτη Μάλαμα, Γιάννη στο Αυτόφωρο, λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπεράσπισης του.

Ο Γιάννης Μάλαμας δικάζεται για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, της απλής σωματικής βλάβης, κατά συρροή κατά υπαλλήλων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, εξύβριση κατά συρροή και απειλή κατά συρροή.

Η υπόθεση αφορά στο περιστατικό που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής, 14 Σεπτεμβρίου όταν κατά τον έλεγχο του από αστυνομικούς φέρεται να τους έβρισε και να κουτούλησε έναν από αυτούς, ενώ είχε προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση του με οδηγό ταξί.