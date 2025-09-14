Γιάννης Μάλαμας: Συνελήφθη ο τραγουδιστής – Απείλησε αστυνομικό στο Μοναστηράκι

Στην σύλληψη του τραγουδιστή Γιάννη Μάλαμα -γιου του Σωκράτη Μάλαμα– προχώρησαν στις 05:30 τα ξημερώματα αστυνομικοί από το Μοναστηράκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής μαζί με έναν φίλο του, ξεκίνησαν να χτυπούν την πόρτα οδηγού ταξί μετά από διαπληκτισμό που είχαν. Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί με τον τραγουδιστή να επιτίθεται κατά άνδρα της ΟΠΚΕ τον όποιο απείλησε λέγοντας του, “θα δεις τι θα πάθεις όταν δεν θα έχεις υπηρεσία”.

Σε βάρος του γιου του Σωκράτη Μάλαμα, ασκήθηκαν διώξεις για απείθεια, εξύβριση και απειλή.