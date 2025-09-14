Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Γιάννης Μάλαμας: Συνελήφθη ο τραγουδιστής – Απείλησε αστυνομικό στο Μοναστηράκι

Αρχικά, μαζί με έναν φίλο του, διαπληκτίστηκαν με οδηγό ταξί

Γιάννης Μάλαμας: Συνελήφθη ο τραγουδιστής – Απείλησε αστυνομικό στο Μοναστηράκι
Στην σύλληψη του τραγουδιστή Γιάννη Μάλαμα -γιου του Σωκράτη Μάλαμα– προχώρησαν στις 05:30 τα ξημερώματα αστυνομικοί από το Μοναστηράκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής μαζί με έναν φίλο του, ξεκίνησαν να χτυπούν την πόρτα οδηγού ταξί μετά από διαπληκτισμό που είχαν. Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί με τον τραγουδιστή να επιτίθεται κατά άνδρα της ΟΠΚΕ τον όποιο απείλησε λέγοντας του, “θα δεις τι θα πάθεις όταν δεν θα έχεις υπηρεσία”.

Σε βάρος του γιου του Σωκράτη Μάλαμα, ασκήθηκαν διώξεις για απείθεια, εξύβριση και απειλή.

Συναγερμός στην Αθήνα: Απειλή για βόμβα έξω από σούπερ μάρκετ στην Σεβαστουπόλεως

Άγνωστος ενημέρωσε με e- mail τις αρχές, για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού έξω από σούπερ μάρκετ στην οδό Σεβαστουπόλεως στην Αθήνα, δίνοντας χρονικό περιθώριο μέχρι τις 12 το βράδυ. Περισσότερα σε λίγο…

Συναγερμός στην Αθήνα: Απειλή για βόμβα έξω από σούπερ μάρκετ στην Σεβαστουπόλεως

Άγνωστος ενημέρωσε με e- mail τις αρχές, για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού έξω από σούπερ μάρκετ στην οδό Σεβαστουπόλεως στην Αθήνα, δίνοντας χρονικό περιθώριο μέχρι τις 12 το βράδυ. Περισσότερα σε λίγο…