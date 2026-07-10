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ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Δυο τραυματίες μετά από άγρια συμπλοκή με μαχαίρι

Άμεσα στο σημείο αστυνομικοί και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Δυο τραυματίες μετά από άγρια συμπλοκή με μαχαίρι
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 10/7 στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα την περιοχή του Κορδελιού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Thesspost υπήρξε άγρια συμπλοκή με μαχαίρι ανάμεσα σε μέλη ομάδας ατόμων αφρικανικής καταγωγής.

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Μάλιστα, από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν δυο άτομα, ενώ κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

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