Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Δυο τραυματίες μετά από άγρια συμπλοκή με μαχαίρι
Άμεσα στο σημείο αστυνομικοί και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 10/7 στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα την περιοχή του Κορδελιού.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Thesspost υπήρξε άγρια συμπλοκή με μαχαίρι ανάμεσα σε μέλη ομάδας ατόμων αφρικανικής καταγωγής.
Μάλιστα, από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν δυο άτομα, ενώ κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις