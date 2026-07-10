Ryanair: Συγκλονίζει η σύζυγος του 61χρονου που κινδύνευσε να εκτιναχθεί εκτός του αεροσκάφους λόγω του σπασμένου παραθύρου – «Λιποθύμησε τρεις φορές»

Στις συγκλονιστικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν λόγω του σπασμένου παραθύρου του αεροσκάφους στην πτήση της Ryanair που κατευθυνόταν από την Θεσσαλονίκη στην Γερμανία στάθηκε η σύζυγος του 61χρονου που κινδύνευσε να εκτιναχθεί στο κενό.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA ο 61χρονος λιποθύμησε τρεις φορές.

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«Τρία άτομα τον τραβούσαμε μέσα στο αεροπλάνο. Όλοι κλαίγανε, υπήρχε πανικός. Ο άντρας μου λιποθύμησε τρεις φορές» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Ήμασταν για 30 – 40 λεπτά πάνω στον αέρα. Κάποια στιγμή έσπασε το τζάμι. Ο σύζυγός μου καθόταν στην θέση δίπλα στο παράθυρο. Ευτυχώς την ώρα της πτήσης φορούσε την ζώνη και βγήκε το μισό σώμα του έξω, βγήκε η μπλούζα του, πέσανε οι μάσκες, κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, όλοι κλαίγανε. Εγώ με την συνεπιβάτιδά μου τον πιάσαμε και τον κρατούσαμε. Ευτυχώς μετά ήρθε από το δίπλα κάθισμα ένας κύριος και του κρατούσαμε το χέρι, ενώ το μισό σώμα ήταν έξω από το παράθυρο.

Στο δευτερόλεπτο έσπασε. Όπως πετούσαμε έσπασε το τζάμι και από την πίεση βγήκε έξω το μισό του σώμα. Πέσανε όλα κάτω».

Ryanair: Βίντεο ντοκουμέντο από την πτήση του τρόμου

Νέο βίντεο που δείχνει τον τρόμο που έζησαν οι επιβάτες της πτήσης της Ryanair που κατευθυνόταν από την Θεσσαλονίκη στην Γερμανία ήρθε στην δημοσιότητα το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7).

Το βίντεο είναι πραγματικά τρομακτικό καθώς οι επιβάτες έχουν φορέσει τις μάσκες που έπεσαν στις θέσεις και τις κρατάνε με τα χέρια για να πάρουν ανάσα.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Παρασκευής όταν παράθυρο στο κουβούκλιο του αεροπλάνου έσπασε εν ώρα πτήσης με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να βρεθεί σε θανάσιμο κίνδυνο ενώ το αεροπλάνο επέστρεφε στη Θεσσαλονίκη. Ο τραυματισμένος επιβάτης συγκρατήθηκε χάρη στη ζώνη ασφαλείας που φορούσε, αλλά και στην άμεση αντίδραση των συνεπιβατών του, αποφεύγοντας σοβαρότερα αποτελέσματα. Παρά τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην καμπίνα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους διατήρησε την ψυχραιμία του και πραγματοποίησε ασφαλή επιστροφή στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης.

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Σύμφωνα με επιβάτιδα της πτήσης της Ryanair επικράτησε πανικός όταν οι επιβάτες κατάλαβαν ότι είχε σπάσει το παράθυρο.

“Ακούστηκε ένας θόρυβος σαν να έσκασε λάστιχο. Επικράτησε πανικός με ουρλιαχτά, τσιρίδες και φωνές επειδή χάσαμε αμέσως και ύψος από την αποσυμπίεση. Προς στιγμήν νόμιζα ότι κάποιος είχε ανοίξει κατά λάθος την πόρτα κινδύνου. Τα έχασαν οι αεροσυνοδοί. Αμέσως φορέσαμε τις μάσκες όλοι. Μας φάνηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν καταλαβαίναμε τι γινόταν” είπε μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5.

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“Τον άρπαξαν και τον συγκράτησαν, ευτυχώς δεν είχε βγάλει τη ζώνη του. Το κεφάλι του ήταν όλο έξω από το αεροπλάνο. Τον τραβούσαν οι κοπέλες που ήταν δίπλα. Πήγαν και κάποιοι γιατροί να τον βοηθήσουν”.

Οι επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους προς τον τελικό προορισμό τους με άλλη πτήση, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

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Ο Δ. Κωνσταντέλλος αναλύει το θρίλερ με το αεροπλάνο της Ryanair

Μιλώντας στο DEBATER, ο κυβερνήτης Πολιτικής Αεροπορίας Γρηγόρης Κωνσταντέλος εξήγησε ότι όλα δείχνουν πως το περιστατικό προκλήθηκε από μηχανική βλάβη στον κινητήρα.

“Υπήρξε μηχανική βλάβη σε μεταλλική επιφάνεια γύρω από τον κινητήρα. Κάποια μεταλλικά τμήματα εκσφενδονίστηκαν προς την άτρακτο και χτύπησαν το παράθυρο. Δεν πρόκειται για ένα απλό τζάμι, αλλά για τρία προστατευτικά στρώματα ενωμένα σε μία κατασκευή. Ωστόσο, η γωνία πρόσκρουσης και η μεγάλη ταχύτητα ήταν τέτοιες που προκάλεσαν τη θραύση του και την αποσυμπίεση της καμπίνας”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο ίδιος επισήμανε ότι οι συνθήκες θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο επικίνδυνες εάν το αεροσκάφος βρισκόταν σε μεγαλύτερο ύψος.

“Αν το αεροπλάνο πετούσε πάνω από τα 15.000 πόδια, θα μπορούσαμε να είχαμε τη λεγόμενη εκρηκτική αποσυμπίεση, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει ακόμη και δομικές ζημιές στην άτρακτο του αεροσκάφους”, τόνισε ο κ. Κωνσταντέλος.

Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ο 61χρονος

Σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο επιβάτης της πτήσης που τραυματίστηκε, 61χρονος Σέρβος, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με εγκαύματα τριβής.

“Έσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου βγήκε έξω στον αέρα το σώμα του και η γυναίκα του τον συγκρατούσε επί πέντε λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει.

Κατάφεραν με τη βοήθεια πολλών επιβατών να τον τραβήξουν μέσα στη καμπίνα.”

ανακοίνωση της Ryanair

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ryanair για το ατύχημα που σημειώθηκε στον αέρα το πρωί της Παρασκευής (10/7).

“Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν την Παρασκευή το πρωί (10 Ιουλίου) επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβατών αποκολλήθηκε εν πτήσει. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό”, λέει η αεροπορική εταιρεία και σημειώνει για τον τραυματισμό του επιβάτη:

“Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να μην υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση, κινητοποιήθηκε αεροσκάφος για να μεταφέρει τους επιβάτες στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9:35 τοπική ώρα σήμερα το πρωί”.