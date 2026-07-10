Τραμπ: Οι οδηγίες σε περίπτωση που δολοφονηθεί από το Ιράν – «Βομβαρδίστε τους σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει πάρει τα «μέτρα» του σε περίπτωση που πέσει θύμα δολοφονίας από το Ιράν.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εφημερίδα New York Post τόνισε πως «έχει αφήσει οδηγίες» σε περίπτωση που το Ιράν πετύχει στα σχέδιά του να τον δολοφονήσει. «Είμαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Αυτό έχουμε να κάνουμε», είπε για να προσθέσει: «Το μόνο πράγμα είναι ότι έχω αφήσει οδηγίες — αν συμβεί οτιδήποτε, απλώς να τους βομβαρδίσουν κυριολεκτικά σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί».

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Ερωτηθείς σχετικά με πρόσφατες αναφορές ότι το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα κατέδειξε πληροφορίες για σχέδιο εξόντωσης του προέδρου των ΗΠΑ, ο Τραμπ υπέδειξε ότι δεν υπάρχει νέο σχέδιο από το Ιράν – αλλά είπε ότι η Τεχεράνη τον ήθελε νεκρό εδώ και χρόνια.

«Όχι, όχι. Το Ισραήλ δεν σκέφτηκε τίποτα. Όχι, όχι», είπε. «Είμαι ο Νο. 1 [στη λίστα με τους νεκρούς του Ιράν] εδώ και πολύ καιρό, και έτσι είναι η ζωή, ξέρετε».

«Ελπίζω να σου λείψω», πρόσθεσε. Το Ιράν επιδιώκει ανοιχτά τη δολοφονία του προέδρου από το 2020, όταν ο Τραμπ διέταξε την επίθεση που σκότωσε τον Ιρανό στρατιωτικό αξιωματικό Κασέμ Σουλεϊμανί.

Έχουν επίσης υπάρξει πολλά ματαιωμένα σχέδια δολοφονίας εναντίον του Τραμπ από τότε που η σφαίρα ενός δολοφόνου τον χτύπησε στο αυτί σε πολιτική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια στις 13 Ιουλίου 2024.