Θάνατος 15χρονης παίκτριας του ΠΑΟΚ σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Μου σκότωσαν το παιδί μου, το απορριμματοφόρο μας χτύπησε από πίσω»

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της 15χρονης παίκτριας του ΠΑΟΚ Άννας Μαρίας που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7/2026) στην Περιφερειακή Οδό στη Θεσσαλονίκη.

Ο πατέρας της ανήλικης που οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα, η οποία συγκρούστηκε με ένα απορριμματοφόρο μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA ρίχνει τις ευθύνες στον οδηγό του οχήματος για την τραγωδία.

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«Μου σκότωσαν το παιδί μου. Κινούμουν με την κόρη μου με μηχανή και μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο όχημα. Εγώ δεν έπαθα τίποτα. Ούτε γκρατζουνιά και το παιδί μου σκοτώθηκε. Η μηχανή έχει χτυπηθεί από πίσω που σημαίνει ότι από εκεί ήρθε το απορριμματοφόρο. Μας πέταξε 15 μέτρα μακριά. Το παιδί μου το πάτησε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Η κόρη μου δεν έρχεται πίσω. Έγινε στις έντεκα και τέταρτο το πρωί», είπε ο πατέρας της.

Το άτυχο κορίτσι αγωνιζόταν στην ομάδα ΠΑΟΚ Β του ποδοσφαίρου γυναικών και ήταν ένα από τα ταλέντα του Δικεφάλου. Το φετινό καλοκαίρι, μάλιστα, θα συμμετείχε στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την κρατήσουν στη ζωή αλλά δεν τα κατάφεραν.

Σε ένδειξη πένθους, αποφασίστηκε η ακύρωση του αυριανού φιλικού αγώνα της γυναικείας ομάδας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς. Παράλληλα, οι αθλήτριες θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια στους προσεχείς αγώνες, ενώ ο Α.Σ. ΠΑΟΚ θα καταθέσει στεφάνι στη μνήμη της.

Στην εξόδιο ακολουθία αναμένεται να παραστεί σύσσωμο το ποδοσφαιρικό γυναικείο τμήμα του συλλόγου. Ο ΠΑΟΚ θα γνωστοποιήσει με νέα ανακοίνωση τον τόπο και τον χρόνο της κηδείας. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, το τροχαίο συνέβη 11.10 το πρωί στο ύψος του κόμβου Νεάπολης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ

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«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.

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Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

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Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.

Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.

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Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία

Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…

Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».