Γιαννάκος για Χίο: “Καλά στην υγεία τους τα παιδιά που διακομίστηκαν στο Παίδων – Συγκινητικές οι προσπάθειες των γιατρών”

Τα έξι παιδιά μεταναστών που μεταφέρθηκαν από την Χίο στο Παίδων “Αγία Σοφία”, μετά την πολύνεκρη τραγωδία το βράδυ της Τρίτης, 3 Φεβρουαρίου επισκέφθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Γιαννάκου:

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

ΠΟΛΥ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.

ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Είμαι τώρα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Επισκέφθηκα τα παιδάκια και τους συνοδούς που μεταφέρθηκαν από τη τραγωδία της Χίου.

Συγκινητική η συνομιλία μαζί τους. Μας περιέγραψαν οι συνοδοί την τραγωδία που πέρασαν.

Τα παιδάκια παίζουν με παιχνίδια που έδωσαν οι συνάδελφοι.

Είναι καλά. Οι τρεις συνοδοί είναι τραυματισμένοι με κατάγματα και θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Φυσικά είναι εκτός κινδύνου. Όρθιοι. Ο άνδρας είναι συνοδεία των δύο παιδιών του. Η γυναίκα του εντατική στη Χίο, έχασε ένα γιο 12 ετών και η γυναίκα του έχασε και το έμβρυο 9 μηνών έγκυος το πήραν νεκρό με καισαρική τομή. Από ότι μας είπε πλήρωσε 4.000 τους διακινητές.

Επίσης τρία αδελφάκια συνοδεία με τη μητέρα

Έχασε το σύζυγο. Πρόβλημα έχει το ένα κορίτσι, κατάγματα και έφερε και τα άλλα δύο μικρά παιδιά αφού δεν είχαν με ποιον να μείνουν στο νοσοκομείο Χίου.

Επίσης ήρθε ένα αγόρι με τη μαμά του και ο μπαμπάς συνεχίζει να νοσηλεύεται στη Χίο.

Από το 2015 οι συνάδελφοι στο νοσοκομείο Χίου έχουν περιθάλψει από πολλά ναυάγια τραυματίες μετανάστες.

Τέτοια όμως κατάσταση ποτέ και μιλάμε για ένα μεσαίο νησιωτικό νοσοκομείο.

Προσήλθαν σχεδόν ταυτόχρονα 25 τραυματίες σε φορεία, παιδιά από 1 έτος. Κλάματα , βαριά τραυματίες, νεκροί.

Χρειάστηκαν μεσάνυκτα να γίνουν διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, ΜΕΘ

Και όχι μόνο.

Φαγητό, κουβέρτες, υποστήριξη.

Χρειάζονταν τα πάντα.

Χωρίς κανείς να ειδοποιήσει όλοι οι εργαζόμενοι έφυγαν από τα σπίτια τους και προσήλθαν στο νοσοκομείο.

Το συγκινητικό ήταν ότι βοηθούσαν στα επείγοντα που θύμιζαν εμπόλεμη ζώνη ακόμη και οι ασθενείς που περίμεναν να εξεταστούν και οι συνοδοί των.

Πολύ φιλότιμο, ευαισθησία και αλληλεγγύη. Μπράβο.

Στο νοσοκομείο εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας για τους άτυχους μετανάστες.

Οι τραυματίες βρίσκονταν στην αριστερή μεριά του δουλεμπορικού.

Η τύχη κτύπησε αλύπητα τους δύστυχους αυτούς ανθρώπους που έψαξαν καλύτερη τύχη και ξεκληρίστηκαν.

Ο γολγοθάς αυτών των ανθρώπων δεν έχει τέλος.

Μια γυναίκα με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έφθασε στο νοσοκομείο και κατέληξε χωρίς να προλάβει να χειρουργηθεί.

Μια γυναίκα έγκυος 9 μηνών με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ.

Με καισαρική τομή πήραν νεκρό το έμβρυο 9 μηνών.

Είχε τρία ακόμη παιδιά. Το ένα αγόρι 12 ετών κατέληξε στο ναυάγιο.

Τα δύο άλλα παιδιά της τραυματισμένα μεταφέρθηκαν στο ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ με τον σύζυγο παρ ότι και αυτός νοσηλεύονταν με ορθοπεδικά προβλήματα.

Μια μητέρα που ο σύζυγός της πέθανε στο ναυάγιο συνοδεύει τα τρία παιδιά της στο ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ. Το κοριτσάκι αντιμετωπίζει ορθοπεδικά προβλήματα.

Το έκτο παιδί που μεταφέρθηκε στο ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ είναι αγόρι συνοδεία της μητέρας του. Ο μπαμπάς νοσηλεύεται ακόμη στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου.

Μια γυναίκα έγκυος 9 μηνών πήραν το έμβρυο με καισαρική τομή νεκρό, πέθανε ο σύζυγος στο ναυάγιο και νοσηλεύεται στη παιδιατρική το μικρό της παιδάκι 1,5 ετών.

Στη παιδιατρική νοσηλεύονται 2 παιδάκια με τη μαμά τους. Έχασε το σύζυγο και ένα γιο 17 ετών

Ακόμη ένας γιος 15 ετών νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική.

Μια γυναίκα βγήκε από το νοσοκομείο με ένα κοριτσάκι και πήγαν στη δομή για φιλοξενία.

Στο ναυάγιο έχασε σύζυγο και πέντε παιδιά.

Δηλαδή στο ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ μεταφέρθηκαν 6 παιδιά με 3 συνοδούς.

Στο νοσοκομείο Χίου νοσηλεύονται τρία παιδιά στη παιδιατρική με τη μητέρα τους, 4 στη χειρουργική και δύο στη ΜΕΘ ένας άνδρας που χειρουργήθηκε και η γυναίκα.

Σοκαρισμένοι οι δύο λιμενικοί νοσηλεύθηκαν με τραύματα.

Νέα παιδιά η γυναίκα έκανε το πρώτο της ταξίδι ως λιμενικός και άνδρας υπηρετούσε 3 μήνες.

Συγκλονισμένοι με τα τραγικά συμβάντα. Να εξετασθούν τα αίτια του ναυαγίου. Και να αποδοθούν ευθύνες της τραγωδίας εάν υπάρχουν. Όμως οι συνάδελφοί μου περιγράφουν ότι οι λιμενικοί στο νησί δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία με τους μετανάστες. Μεταφέρουν αγκαλιά παιδιά που τα ντύνουν οι ίδιοι.

Αξιοσημείωτη η αλληλεγγύη των κατοίκων που συνεχώς φέρνουν διάφορα πράγματα στο νοσοκομείο για τους τραυματίες μετανάστες.

Τι να πω για τους συναδέλφους.

Είμαι υπερήφανος που τους εκπροσωπώ.

Βαρύ φορτίο στη κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου που ανταπεξέρχεται αγόγγυστα με αφοσίωση και ευαισθησία.

Οι Μ.Κ.Ο. για να προσφέρουν στους μετανάστες θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια εισόδου στο νοσοκομείο από τη Διοίκηση και να υπάρχει συντονισμός και εποπτεία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου.