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ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Διασώθηκαν 35 μετανάστες από σκάφος της FRONTEX

Επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα

Γαύδος: Διασώθηκαν 35 μετανάστες από σκάφος της FRONTEX
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
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Eπιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 35 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου, πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από σκάφος της δύναμης της FRONTEX, το οποίο εντόπισε και περισυνέλεξε με ασφάλεια τους επιβαίνοντες.

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Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για την παροχή της προβλεπόμενης φροντίδας και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

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