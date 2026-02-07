Ολοκληρώθηκε η διακομιδή των 6 παιδιών από την Χίο στην Αθήνα – Στον ανακριτή ο Μαροκινός φερόμενος ως διακινητής

Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η μεταφορά των 6 τραυματισμένων παιδιών του πολύνεκρου ναυαγίου της Χίου στην Αθήνα καθώς βρίσκονται ήδη στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

«Ήταν μία συντονισμένη επιχείρηση όπου ενεπλάκησαν τα στελέχη του συντονιστικού των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, σε άμεση συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου, καθώς και με τον τομέα του ΕΚΑΒ της Χίου. Και τέλος με το συντονιστικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διασφαλιστεί όλη η επιχείρηση της διακομιδής, τόσο σαν αεροδιακομιδή όσο και σαν επίγεια διακομιδή, από την Ελευσίνα όπου προσγειωθήκαμε μέχρι το Νοσοκομείο Παίδων» δήλωσε στο Orange Press Agency ο Σωκράτης Δούκας, γιατρός αεροδιακομιδών και εκπρόσωπος Τύπου του ΕΚΑΒ.

Αναφερόμενος στην κατάσταση των παιδιών, ο κ. Δούκας εξήγησε ότι η επιχείρηση «αφορούσε έξι ανήλικους, ηλικίας από 2,5 έως και 15 ετών, συνέπεια του ναυτικού δυστυχήματος στα ανοικτά της Χίου που έφεραν κακώσεις ως επί το πλείστον στην σπονδυλική στήλη, κατάγματα. Ένα περιστατικό έφερε κατάγματα άνω άκρου, ένα επιπλεγμένο κάταγμα, ένα επίσης ανήλικο ήταν με εμπύρετο».

Μάλιστα, διευκρίνισε πως οι ασθενείς χρήζουν πλέον εξειδικευμένης αντιμετώπισης: «Χρήζουν εξειδικευμένης θεραπείας πλέον, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και κατάγματα σπονδυλικής στήλης. Όσον αφορά για το κάταγμα του άνω άκρου, οι πληροφορίες είναι ότι το πιο πιθανό να χρειαστεί να χειρουργηθεί».

Ένα ανήλικο διακομίστηκε χωρίς να έχει τραυματιστεί, για να είναι μαζί με τα αδερφάκια του.

Στον ανακριτή ο Μαροκινός

Στον ανακριτή Πρωτοδικών Χίου οδηγήθηκε, μετά τη λήξη της 24ωρης προθεσμίας, ο Μαροκινός υπήκοος που επέβαινε στο σκάφος των μεταναστών και φέρεται να είναι ο διακινητής στο ναυάγιο με 15 νεκρούς που σημειώθηκε στα ανοιχτά της Χίου.

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τους δύο συνηγόρους υπεράσπισής του.

Σύμφωνα με ταστοιχεία της δικογραφίας, οι επιβαίνοντες στη λέμβο έχουν καταθέσει ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν εκείνος που τους παρέλαβε από τα τουρκικά παράλια του Τσεσμέ, με σκοπό να τους μεταφέρει στην Ελλάδα.