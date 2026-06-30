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Κρήτη: Εντοπίστηκαν 70 μετανάστες σε δύο επιχειρήσεις νότια της Γαύδου

Μεταφέρθηκαν σώοι στο λιμάνι του νησιού

Κρήτη: Εντοπίστηκαν 70 μετανάστες σε δύο επιχειρήσεις νότια της Γαύδου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στην περισυλλογή συνολικά 70 περίπου αλλοδαπών προχώρησαν τα ξημερώματα δυνάμεις της FRONTEX, στο πλαίσιο δύο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που συντονίστηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

   Ειδικότερα, εναέριο μέσο της FRONTEX εντόπισε αρχικά λέμβο με περίπου 34 επιβαίνοντες, σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, οι οποίοι περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης FRONTEX.

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   Σε δεύτερη επιχείρηση, εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με περίπου 36 αλλοδαπούς, σε απόσταση 23 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά της Γαύδου, με τους επιβαίνοντες να περισυλλέγονται επίσης από σκάφος της FRONTEX.

   Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου, ενώ σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

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