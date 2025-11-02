Φθιώτιδα: Τραγική κατάληξη για δύο νεαρούς μετά από τροχαίο δυστύχημα

Στη θλίψη βυθίστηκε περιοχή της Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα η Λοκρίδα μετά τον θάνατο δύο νεαρών σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Κυριακής (2/11).

Σύμφωνα με το lamiareport.gr οι δύο φίλοι, ηλικίας 28και 25 ετών, έφυγαν από την Τραγάνα και πήγαν για να διασκεδάσουν σε ένα bar στην Αταλάντη. Τα ξημερώματα με το αυτοκίνητο της φωτογραφίας κινήθηκαν στον επαρχιακό δρόμο από Αταλάντη προς Σκάλα, που οδηγεί στην παραλία της περιοχής.

Δυστυχώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε στην ελιά με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα οι δυο φίλοι να χάσουν τη ζωή τους επί τόπου.

Κατά την ίδια πηγή, το αυτοκίνητο των δύο παιδιών φέρεται να απογειώθηκε και να «καρφώθηκε» πάνω στη διχάλα του δέντρου. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του διπλού θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το ΑΤ Αταλάντης, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.