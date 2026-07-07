Λουτράκι: Η στιγμή που ο 16χρονος με το πατίνι σύρεται στο οδόστρωμα μετά τη σύγκρουση με ΙΧ – Βίντεο ντοκουμέντο

Παρολίγον τραγωδία το βράδυ της Κυριακής 5/7 στο Λουτράκι, λίγο μετά τις 22:00, όταν ένας 16χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος κινούνταν επί της κεντρικής οδού, όταν όχημα που εξήλθε από κάθετο δρόμο συγκρούστηκε με το πατίνι του, με αποτέλεσμα ο 16χρονος να εκσφενδονιστεί και να συρθεί για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα.

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Η οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές για το περιστατικό, ενώ ο 16χρονος μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπέστη τραυματισμό στην κλείδα. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και έλαβε εξιτήριο μετά την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Στο βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER που καταγράφει τη στιγμή του τροχαίου, διακρίνεται ο 16χρονος να σύρεται στο οδόστρωμα μετά τη σύγκρουση με το Ι.Χ. και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να σηκώνεται μόνος του όρθιος, παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Δείτε το βίντεο από το τροχαίο με πατίνι στο Λουτράκι:

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του ανήλικου δεν επιθυμούν να προχωρήσουν σε περαιτέρω νομικές ενέργειες, ούτε να δοθεί μεγαλύτερη έκταση στην υπόθεση.

Το περιστατικό, ωστόσο, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία του Λουτρακίου. Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, με πολλούς να κινούνται χωρίς προστατευτικό κράνος, ακόμη και αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τους ίδιους αλλά και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

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Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για μια κατάσταση που απαιτεί αυξημένους ελέγχους και μεγαλύτερη προσοχή από όλους, προκειμένου να αποφευχθούν ακόμη πιο σοβαρά τροχαία ατυχήματα στο μέλλον.