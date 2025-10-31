Λεωφόρος Λαυρίου: Η ΕΛΑΣ αναζητεί πληροφορίες για το τροχαίο δυστύχημα με τον θάνατο 45χρονου οδηγού μοτοσικλέτας

Με ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ αναζητεί πληροφορίες για το τροχαίο δυστύχημα με τον θάνατο 45χρονου οδηγού μοτοσικλέτας στις 11 Οκτωβρίου στη Λεωφόρο Λαυρίου.

Το δυστύχημα έγινε περίπου στις 2:20 τα ξημερώματα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 45χρονος επί της λεωφόρου Λαυρίου προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε φωτεινό σηματοδότη.

Από τη σύγκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά. Διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο τον μετέφεραν στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Το Σάββατο 11-10-2025 και περί ώρα 02:20΄, επί της συμβολής της Λεωφ. Λαυρίου με την Παλαιά Λεωφ. Λαυρίου, στο ρεύμα προς Λαύριο, περιοχής Δήμου Λαυρεωτικής, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενη δίκυκλη μοτοσυκλέτα, η οποία εξετράπη δεξιά της πορείας της και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη μόρφωση πληρέστερης εικόνας, παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το εν λόγω τροχαίο ατύχημα να επικοινωνήσει με το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής στο τηλέφωνο: 2299069490.