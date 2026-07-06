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Λουτράκι: Αυτοκίνητο παρέσυρε 16χρονο με πατίνι – Στο νοσοκομείο ο ανήλικος

Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Λουτράκι: Αυτοκίνητο παρέσυρε 16χρονο με πατίνι – Στο νοσοκομείο ο ανήλικος
ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:18

Τροχαίο ατύχημα με πατίνι σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 6 Ιουλίου στο Λουτράκι, με έναν 16χρονο να τραυματίζεται ύστερα από παράσυρση από αυτοκίνητο. 

Σύμφωνα με το loutrakiblog.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν το Ι.Χ βγήκε από στενό παρασύροντας τον ανήλικο, ο οποίος κατέληξε κάτω από τις ρόδες του οχήματος. 

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Ο 16χρονος μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κορίνθου και σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ υπέστη κάταγμα στην κλείδα, ενώ δεν φορούσε κράνος.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

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