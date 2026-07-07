Τροχαίο στις Θερμοπύλες: ΙΧ παρέσυρε τουρίστρια μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα (φωτογραφίες)

Τροχαίο με παράσυρση γυναίκας, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 7 Ιουλίου μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα στην π.ε.ο. Λαμίας – Θερμοπυλών.

Σύμφωνα με το LamiaReport, Αμερικανίδα τουρίστρια γύρω στα 75, είχε κατέβει με το γκρουπ από λεωφορείο και θέλησε να διασχίσει το οδόστρωμα για να δει από κοντά το άγαλμα.

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Φαίνεται όμως ότι δεν πρόσεξε ότι εκείνη την ώρα νεαρή οδηγός κινούνταν με ΙΧ από Θερμοπύλες προς Λαμία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες η οδηγός δεν έτρεχε αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει την παράσυρση. Αποτέλεσμα ήταν η τουρίστρια να τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο ένα της πόδι και να χτυπήσει κατά την πτώση της στο οδόστρωμα στο κεφάλι. Μάλιστα αρχικά φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις της.

Στο σημείο, όπου γίνονται έργα για την διαμόρφωση εισόδου στον ιστορικό χώρο και στο Μουσείο, επικράτησε πανικός. Η ξεναγός που βρισκόταν στην άλλη πλευρά του δρόμου, έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι εργαζόμενοι στο έργο έφεραν ομπρέλα για να προστατεύσουν από τον ήλιο την τραυματία, αλλά και όσους τη βοηθούσαν.

Γρήγορα έφτασε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι οποίοι με προσοχή έβαλαν την ηλικιωμένη στο φορείο προκειμένου να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Στο σημείο πληρώματα της Τροχαίας Λαμίας και του Β’ Τμήματος Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, που σήμαναν το χώρο προς αποφυγή κι άλλου ατυχήματος, μέχρι να απομακρυνθεί το ασθενοφόρο.



