Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ιερέας κακοποιούσε την γυναίκα του μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους – Τον κατήγγειλε και για βιασμό

Για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ επανάληψη σε βάρος της πρεσβυτέρας του, μπροστά σε ένα από τα τρία ανήλικα τέκνα τους, καταδικάστηκε ιερέας στη Θεσσαλονίκη.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως με την εκτέλεση της ποινής να αναστέλλεται μέχρι το Εφετείο. Καθώς και περιοριστικό όρο να μην προσεγγίζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

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Κατέθεσε πως επί σειρά ετών είναι θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς από τον ιερέα, με ύβρεις, απειλές αλλά ακόμα και σωματική βία.

Η γυναίκα περιέγραψε τον εφιάλτη που κατήγγειλε ότι ζούσε τα τελευταία χρόνια του γάμου της από τον εν διαστάσει σύζυγό της, λέγοντας μάλιστα ότι είχε πέσει και θύμα βιασμού. Η συγκεκριμένη καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές μετά την κατάθεση της γυναίκας σήμερα στο δικαστήριο.

Όλο το θέμα είναι το οικονομικό. Όλα αυτά τα χρόνια τα χρήματα τα διαχειριζόταν η πρεσβύτερα, η οποία δεν μαγείρευε ποτέ και παρήγγειλε σουβλάκια, πίτσα και τοστ. Δεν έβαζε ποτέ κατσαρόλα. Αγόραζε ακριβά φουστάνια και παπούτσια, με αποτέλεσμα να καταχρεωθώ», ανέφερε, μεταξύ άλλων, τονίζοντας ότι η γυναίκα διαχειριζόταν την πιστωτική και τη χρεωστική του κάρτα.

«Δημιουργήθηκαν ανεξέλεγκτα χρέη λόγω της συμπεριφοράς της. Εγώ ήμουν όλη μέρα στην εκκλησία και είχα εμπιστοσύνη στη μάνα των παιδιών μου. Εκείνη με κατήγγειλε γιατί της έκοψα τη χρεωστική κάρτα. Δεν ισχύουν όσα ανέφερε για βιασμό. Όλες οι ερωτικές μας επαφές ήταν με συναίνεση και συγκατάθεση», είπε.