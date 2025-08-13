Φωτιές σε Χίο και Κάτω Αχαΐα: Βίντεο με τη δραματική διάσωση 76 πολιτών και 2 ζώων από το Λιμενικό

Συντονισμένη επιχείρηση απεγκλωβισμού 76 πολιτών και δύο τετράποδων πραγματοποίησε χθες, Τρίτη 12 Αυγούστου, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, σε παραλιακές περιοχές της Χίου και της Κάτω Αχαΐας που επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές.

Υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου, σε συνεργασία με το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), κινητοποιήθηκαν συνολικά 12 πλωτά μέσα και δεκάδες στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Χίου για την εκδήλωση πυρκαγιάς στην δασική περιοχή “ΒΟΛΙΣΣΟΣ” Χίου.

Υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής στην περιοχή έσπευσαν έξι Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ένα Ναυαγοσωστικό σκάφος (Ν/Γ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΠΛΣ) και 5 ιδιωτικά σκάφη. Εφαρμόστηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης της Λιμενικής Αρχής και με τη συνδρομή των ΠΛΣ και των ιδιωτικών σκαφών, απεγκλωβίστηκαν συνολικά πενήντα έξι (56) άτομα και ένα τετράποδο από τις παραλιακές περιοχές “ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ”, “ΜΑΝΑΓΡΟΣ”, “ΛΗΜΝΙΑ” και “ΛΑΜΨΑ”, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα αλιευτικά καταφύγια “ΛΙΘΙ” και “ΛΑΓΚΑΔΑ”.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, δύο Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ένα Ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παρέμειναν σε ετοιμότητα προς παροχή συνδρομής, εφόσον απαιτείτο.

Επίσης, τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Πάτρας, της Ναυπάκτου και του Μεσολογγίου για την εκδήλωση πυρκαγιάς στις περιοχές “ΠΛΑΤΑΝΙ”, “ΚΑΜΙΝΙΑ”, “ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΙΚΑ” και “ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ” Κάτω Αχαΐας.

Υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στην περιοχή έσπευσαν τρία Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ένα Αντιρρυπαντικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και ιδιωτικά σκάφη. Εφαρμόστηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης των Λιμενικών Αρχών και με τη συνδρομή των ΠΛΣ και των ιδιωτικών σκαφών, απεγκλωβίστηκαν συνολικά είκοσι (20) άτομα και ένα τετράποδο, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από τις παραλιακές περιοχές “ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΣ”, “ΑΛΥΚΕΣ” και “ΚΑΜΙΝΙΑ” στον νότιο λιμένα Πάτρας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας δύο Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., 1 Αντιρρυπαντικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τέσσερα παραπλέοντα παρέμειναν σε ετοιμότητα προς παροχή συνδρομής, εφόσον απαιτείτο.