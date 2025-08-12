Φωτιά στη Χίο: Έχουν απεγκλωβιστεί 56 άτομα από το Λιμενικό και ιδιωτικά σκάφη (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων από το Λιμενικό Σώμα και ιδιωτικά σκάφη μετά τη φωτιά που καίει ότι βρει μπροστά της στη Χίο.

Συγκεκριμένα, υπό τον συντονισμό του ΚΕΠΙΧ συνολικά έχουν απεγκλωβιστεί 56 άτομα από παραλίες της ευρύτερης περιοχής βορειοδυτικά της Χίου από ΠΛΣ και ιδιωτικά σκάφη. Στην περιοχή παραμένουν 1 ΠΠΛΣ, 2 ΠΛΣ, 1 Ν/Γ προς τυχόν παροχή συνδρομής.