ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Έχουν απεγκλωβιστεί 56 άτομα από το Λιμενικό και ιδιωτικά σκάφη (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Οι εικόνες από την περιοχή

Φωτιά στη Χίο: Έχουν απεγκλωβιστεί 56 άτομα από το Λιμενικό και ιδιωτικά σκάφη (Βίντεο – Φωτογραφίες)
Facebook/Εφημερίδα Πολίτης
DEBATER NEWSROOM

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων από το Λιμενικό Σώμα και ιδιωτικά σκάφη μετά τη φωτιά που καίει ότι βρει μπροστά της στη Χίο.

Συγκεκριμένα, υπό τον συντονισμό του ΚΕΠΙΧ συνολικά έχουν απεγκλωβιστεί 56 άτομα από παραλίες της ευρύτερης περιοχής βορειοδυτικά της Χίου από ΠΛΣ και ιδιωτικά σκάφη. Στην περιοχή παραμένουν 1 ΠΠΛΣ, 2 ΠΛΣ, 1 Ν/Γ προς τυχόν παροχή συνδρομής.

