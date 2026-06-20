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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Άνω Αλμυρή Κορινθίας – Κινητοποιήθηκε και 1 ομάδα πεζοπόρου

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στην Άνω Αλμυρή Κορινθίας – Κινητοποιήθηκε και 1 ομάδα πεζοπόρου
Viber/Emergency Alert
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:17

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 20/6 στην περιοχή της Άνω Αλμυρής στην Κορινθία.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και γεωργική έκταση, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κάνουν ενέργειες κατάσβεσης και γίνονται προσπάθειες για να μην επεκταθεί σε δασική έκταση με πεύκα.

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Κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 18 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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