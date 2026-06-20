Φωτιά στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά (Φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική όταν ξέσπασε το Σάββατο 20/6 φωτιά στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας.

Πλέον, το μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση έχει οριοθετηθεί και δεν παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ενεργή δυναμική επέκτασης σύμφωνα με το Korinthostv.gr.

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Η άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέβαλε καθοριστικά στον περιορισμό της φωτιάς. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 60 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 14 πυροσβεστικά οχήματα.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις εργασίες πλήρους κατάσβεσης.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής.