Κορινθία: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 25 μέτρων – Σώα η οδηγός (Βίντεο)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή (12/06), στις Κεχριές Κορινθίας, όταν για άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες εξετράπη της πορείας του ένα επιβατικό αυτοκίνητο και κατέληξε σε χαράδρα βάθους 25 μέτρων.

Σύμφωνα με όσα γράφει το KorinthosTV.gr, η οδηγός του οχήματος κατάφερε μόνη της να απεγκλωβιστεί και να βγει αλώβητη από το κατεστραμμένο όχημα. Έπειτα η γυναίκα ανέβηκε την απότομη πλαγιά της χαράδρας, έφτασε μέχρι τον κεντρικό δρόμο και ξεκίνησε να αναζητά βοήθεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας διερχόμενο αυτοκίνητο εντόπισε την γυναίκα, με τον οδηγό του να ειδοποιεί τις αρχές. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία, Πυροσβεστική, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η οδηγός, παρά το σοκ που υπέστη, είναι καλά στην υγεία της.

Το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας διερευνά τα αίτια του ατυχήματος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για την ανάσυρση του οχήματος από τη δύσβατη χαράδρα.

Το όχημα βρέθηκε αναποδογυρισμένο μέσα σε πυκνή βλάστηση και δέντρα, με σοβαρές υλικές ζημιές.