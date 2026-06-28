Έσβησε η φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην πλατεία Κάνιγγος – Βγήκαν στα μπαλκόνια οι ένοικοι, ένας τραυματίας (εικόνες+βίντεο)

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στο κέντρο της Αθήνας μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην πλατεία Κάνιγγος το πρωί της Κυριακής (28/7).

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου χωρίς να έχει διευκρινιστεί πως άρχισε.

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Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά και να αποτρέψουν την επέκταση σε άλλους ορόφους. Έγινε προληπτική εκκένωση του χώρου λόγω των πυκνών καπνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας τραυματίας με εγκαύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ειδικότερα, κατά ασφαλείς πληροφορίες του DEBATER, ο ένας εγκαυματίας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, ενώ καταγράφηκαν και 3 ελαφρά περιστατικά με αναπνευστικά που πήγαν στο Νοσοκομείο “Σωτηρία” για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 5 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και 2 μηχανές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο του κτιρίου, ενώ έγιναν και προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό ενοίκων από τα μπαλκόνια του ξενοδοχείου που βρίσκεται επί της οδού Ρόδου.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς στο ξενοδοχείο παραμένουν άγνωστα.

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