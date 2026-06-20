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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας: Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας: Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα του Σαββάτου 20/6 καθώς ξέσπασε φωτιά στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, ενώ κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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