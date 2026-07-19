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Φωτιά τώρα στο Πάτημα Κορωπίου – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά τώρα στο Πάτημα Κορωπίου – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
φωτιά στο Κορωπί
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:22

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου 2026 σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Κορωπίου.

Η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς

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Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι – Οδηγίες προστασίας

Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παραμένουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών. Σε περίπτωση που λάβουν μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση, θα πρέπει να κινηθούν άμεσα προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται, χωρίς καθυστερήσεις.

Παράλληλα, συνιστάται να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις προς την περιοχή της πυρκαγιάς, ώστε να διευκολύνεται το έργο της Πυροσβεστικής και των υπόλοιπων δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας. Όσοι βρίσκονται κοντά στο μέτωπο θα πρέπει να έχουν κλειστά πόρτες και παράθυρα σε περίπτωση έντονου καπνού και να ενημερώνονται μόνο από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών.

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