Φωτιά τώρα στο Πάτημα Κορωπίου – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου 2026 σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Κορωπίου.

Η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς

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