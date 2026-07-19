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ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Πάτημα Κορωπίου

Στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Πάτημα Κορωπίου
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Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:30 και εξελίσσόταν σε περιοχή όπου κοντά βρίσκονταν διάσπαρτες κατοικίες.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα κι από αέρος 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

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Παράλληλα, στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Σημειώνεται ότι στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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