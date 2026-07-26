Δύο συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια στην Κέρκυρα – Φωτιά από αγροτικές εργασίες

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 στη Δημοτική Κοινότητα Γιαννάδων της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων, στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Κέρκυρας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, οι δύο συλληφθέντες εκτελούσαν αγροτικές εργασίες με γεωργικούς ελκυστήρες όταν δημιουργήθηκαν σπινθήρες, οι οποίοι προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα.

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Έκαψε περίπου 50 στρέμματα

Η φωτιά επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική έκταση, καίγοντας περίπου 50 στρέμματα, ενώ οι δύο ημεδαποί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από αμέλεια.

613 διοικητικά πρόστιμα και 223 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Όπως επισημαίνει το Πυροσβεστικό Σώμα, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 26 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί 613 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 869.250,86 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 223 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από αυτές, οι 197 συλλήψεις (88,34%) αφορούσαν εμπρησμό από αμέλεια και οι 26 (11,66%) εμπρησμό από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται με αυξημένη ένταση, ενώ υπενθυμίζει πως η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.