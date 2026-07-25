Θεσσαλονίκη: Πρώτη οργανωμένη συνεργασία της Αστυνομίας με Φιλοζωική Ομοσπονδία για την προστασία των ζώων

Η Θεσσαλονίκη γίνεται η πρώτη αστυνομική διεύθυνση στην Ελλάδα που προχωρά σε θεσμική και οργανωμένη συνεργασία με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση περιστατικών κακοποίησης και προστασίας ζώων.

Η συνεργασία επισημοποιήθηκε κατά τη συνάντηση εκπροσώπων της Ομοσπονδίας με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, υποστράτηγο Γεώργιο Τζήμα, τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ταξίαρχο Γεώργιο Γκάμπρα, καθώς και τον αρμόδιο αξιωματικό σύνδεσμο για την προστασία των ζώων, αστυνόμο Α’ Γεώργιο Παπαδόπουλο.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συμφωνήθηκε η δημιουργία κοινής ομάδας εκπαίδευσης και υποστήριξης, στην οποία θα συμμετέχουν στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας. Βασικός στόχος είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για τα αστυνομικά τμήματα, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση σχετικών υποθέσεων.

Την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία εκπροσώπησε η συντονίστρια διαχείρισης καταγγελιών Ελευθερία Βεκίλογλου, η οποία παρουσίασε τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικές υπηρεσίες κατά τη διαχείριση περιστατικών προστασίας ζώων, καταθέτοντας παράλληλα προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την ΕΛ.ΑΣ.

Μόνιμος δίαυλος επικοινωνίας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αποφασίστηκε ακόμη η δημιουργία μόνιμου διαύλου επικοινωνίας μεταξύ της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και της Ομοσπονδίας, προκειμένου να παρέχεται άμεση υποστήριξη σε σύνθετες υποθέσεις προστασίας ζώων.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη οργανωμένης συνεργασίας μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εξειδικευμένης υποστήριξης και κοινών διαδικασιών, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιστατικών.

Πρόταση για Ειδική Ομάδα Προστασίας Ζώων

Η Ομοσπονδία κατέθεσε επίσης πρόταση για τη δημιουργία πιλοτικής Ειδικής Ομάδας Προστασίας Ζώων στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς και θα υποστηρίζει τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα σε απαιτητικές υποθέσεις.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, η πρόταση αντιμετωπίστηκε θετικά και αποτελεί στρατηγικό στόχο για την επόμενη φάση της συνεργασίας.

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Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας, μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της. Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία ευχαρίστησε τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας για τη συνεργασία και τη διάθεση άμεσης υλοποίησης των κοινών δράσεων.