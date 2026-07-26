Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μονόλοφος του Δήμου Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων. Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική κατάφερε να οριοθετήσει και τη μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγη ώρα μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πυλαία, νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας νέα κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μονόλοφος, στον Δήμο Ωραιοκάστρου, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη στην περιοχή, ενώ από αέρος πραγματοποιούνται ρίψεις νερού για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν συνολικά 37 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

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