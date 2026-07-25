Μαρία Φαραντούρη: Τιμήθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης για τη συμβολή της στη Δημοκρατία

Τη Μαρία Φαραντούρη, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού πολιτισμού, τίμησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης με αφορμή τη 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο «Γιορτή της Δημοκρατίας».

Η τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στην εμβληματική ερμηνεύτρια για τη διαχρονική προσφορά της στον πολιτισμό και τη συμβολή της στους αγώνες για την ελευθερία και τη δημοκρατία.

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Στέλιος Αγγελούδης / Facebook

Η συμβολή της κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας

Στην ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών (1967-1974), η Μαρία Φαραντούρη έθεσε την τέχνη και τη φωνή της στην υπηρεσία της δημοκρατίας και της ελευθερίας, μεταφέροντας διεθνώς το μήνυμα αντίστασης του ελληνικού λαού και αναδεικνύοντας, μέσα από το έργο της, τη δύναμη του πολιτισμού απέναντι στην καταπίεση.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η σπουδαία ερμηνεύτρια παρουσίασε τραγούδια του αντιδικτατορικού αγώνα, έργα μεγάλων Ελλήνων συνθετών.

Έκθεση φωτογραφίας και μήνυμα Αγγελούδη

Οι επισκέπτες είχαν επίσης την ευκαιρία να περιηγηθούν σε έκθεση φωτογραφίας από το Φωτογραφικό Αρχείο του Βασίλη Μποζίκη, με ιστορικά στιγμιότυπα και πρόσωπα της περιόδου, αναδεικνύοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της δημοκρατίας.

Στέλιος Αγγελούδης / Facebook

Στέλιος Αγγελούδης / Facebook

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, τόνισε πως η «Γιορτή της Δημοκρατίας» αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη, υπογραμμίζοντας ότι η δημοκρατία είναι μια πολύτιμη κατάκτηση που απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση, συνέπεια, αξιοπιστία και ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τη Μαρία Φαραντούρη, τους καλλιτέχνες και όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης, καθώς και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση της βραδιάς.